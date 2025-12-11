EssilorLuxottica s'associe à la fondation Chips-IT

EssilorLuxottica fait part d'une collaboration avec la fondation Chips-IT, centre italien de recherche spécialisé dans la conception avancée de circuits intégrés, à l'occasion de la présentation du plan stratégique 2026-28 de la fondation.



La collaboration vise à renforcer la position du groupe dans les lunettes connectées en favorisant le développement de puces électroniques dédiées aux applications spécifiques à cette catégorie, dans le cadre de l'approche ouverte de Chips-IT.



Cela permettra d'accéder à de nouveaux niveaux de personnalisation, d'optimisation et de performance. En ligne avec son modèle collaboratif, EssilorLuxottica prévoit de rendre accessibles en open-source certains composants de ses plateformes "wearables".



Positionnée au coeur de l'écosystème italien des semi-conducteurs, la fondation Chips-IT est une organisation de recherche et de technologie visant à faire progresser la recherche sur la conception de circuits intégrés en Italie et en Europe.