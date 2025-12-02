EssilorLuxottica fait part de la création d'un comité consultatif scientifique, rassemblant "des scientifiques et leaders d'opinion de renommée mondiale, dans les domaines connexes de la science, de la technologie et de la santé".

Collaborant avec un réseau mondial d'institutions scientifiques de premier plan, ce comité apportera des conseils stratégiques et des analyses sur des opportunités à venir, contribuant au développement de sujets prioritaires par EssilorLuxottica.

Le groupe explique qu'il bénéficiera de son expertise sur les nouvelles perspectives dans le prolongement de ses axes de recherche fondamentaux, telles que l'ophtalmologie et l'oculomique, la physique et l'optique, l'audiologie, l'IA et l'éthique.

Le comité réunit Alain Aspect (Prix Nobel de Physique 2022 et Prix Wolf 2010), Alessio Figalli (Médaille Fields 2018), Sharon Kujawa (Prix Callier 2017), José-Alain Sahel (Prix Wolf 2024) et Effy Vayena (Professeur de bioéthique).