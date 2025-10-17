UBS réitère son conseil neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 291 E (contre 280 E) après la publication des résultats du troisième trimestre.
L'analyste estime qu'EssilorLuxottica vient de réaliser son meilleur trimestre jamais enregistré, mais l'avenir pourrait réserver encore de belles surprises.
UBS souligne que l'Amérique du Nord a dépassé largement les prévisions les plus optimistes.
'Le chiffre d'affaires total du groupe au troisième trimestre, qui s'élève à 6 867 millions d'euros, a dépassé de 2 % les prévisions (2 % de plus que les prévions d'UBSe), avec une croissance du taux de change constant de +11,7 % au troisième trimestre (prévisions +8,5 %, UBSe +8,9 %) Au troisième trimestre, à taux de change constants, les solutions professionnelles ont progressé de +11,9 %' rajoute le bureau d'analyse.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
