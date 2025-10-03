UBS estime que la forte dynamique se poursuit, mais les multiples actuels semblent exigeants. L'analyste maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 280 E (au lieu de 262 E) avant la publication des chiffres du 3ème trimestre.

'Les performances du troisième trimestre devraient être solides, même si l'absence de mises à niveau et une valorisation trop élevée par rapport à d'autres noms défensifs pourraient limiter la hausse' indique UBS.

Le groupe a confirmé ses objectifs à horizon 2026 : une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5 % et une marge opérationnelle ajustée de 19 à 20 %.