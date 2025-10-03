UBS estime que la forte dynamique se poursuit, mais les multiples actuels semblent exigeants. L'analyste maintient son conseil à l'achat et relève son objectif de cours à 280 E (au lieu de 262 E) avant la publication des chiffres du 3ème trimestre.
'Les performances du troisième trimestre devraient être solides, même si l'absence de mises à niveau et une valorisation trop élevée par rapport à d'autres noms défensifs pourraient limiter la hausse' indique UBS.
Le groupe a confirmé ses objectifs à horizon 2026 : une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 5 % et une marge opérationnelle ajustée de 19 à 20 %.
EssilorLuxottica est un leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, de montures optiques et de lunettes de soleil. Créée en 2018, la société regroupe l'expertise complémentaire de deux pionniers de l'industrie, le premier dans les technologies de pointe en matière de verres, le deuxième dans le savoir-faire maîtrisé de lunettes emblématiques, en vue d'établir de nouveaux standards pour les équipements visuels et les lunettes, ainsi qu'en matière d'expérience consommateurs.
Les actifs d'EssilorLuxottica regroupent des marques reconnues, telles que Ray-Ban et Oakley pour les lunettes, Varilux® et Transitions® pour les technologies d'optique ophtalmique, et Sunglass Hut et Lenscrafters pour les réseaux de distribution de dimension internationale.
