EssilorLuxottica : UBS remonte son objectif de cours

UBS réitère son conseil neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 291 E (contre 280 E) après la publication des résultats du troisième trimestre.



L'analyste estime qu'EssilorLuxottica vient de réaliser son meilleur trimestre jamais enregistré, mais l'avenir pourrait réserver encore de belles surprises.



UBS souligne que l'Amérique du Nord a dépassé largement les prévisions les plus optimistes.



'Le chiffre d'affaires total du groupe au troisième trimestre, qui s'élève à 6 867 millions d'euros, a dépassé de 2 % les prévisions (2 % de plus que les prévions d'UBSe), avec une croissance du taux de change constant de +11,7 % au troisième trimestre (prévisions +8,5 %, UBSe +8,9 %) Au troisième trimestre, à taux de change constants, les solutions professionnelles ont progressé de +11,9 %' rajoute le bureau d'analyse.



Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 52 fois avec un rendement de près de 1%.