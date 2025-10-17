EssilorLuxottica : UBS remonte son objectif de cours
Publié le 17/10/2025 à 16:03
L'analyste estime qu'EssilorLuxottica vient de réaliser son meilleur trimestre jamais enregistré, mais l'avenir pourrait réserver encore de belles surprises.
UBS souligne que l'Amérique du Nord a dépassé largement les prévisions les plus optimistes.
'Le chiffre d'affaires total du groupe au troisième trimestre, qui s'élève à 6 867 millions d'euros, a dépassé de 2 % les prévisions (2 % de plus que les prévions d'UBSe), avec une croissance du taux de change constant de +11,7 % au troisième trimestre (prévisions +8,5 %, UBSe +8,9 %) Au troisième trimestre, à taux de change constants, les solutions professionnelles ont progressé de +11,9 %' rajoute le bureau d'analyse.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 d'environ 52 fois avec un rendement de près de 1%.