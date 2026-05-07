Essity : revue stratégique de Consumer Tissue et objectifs confirmés
Essity a lancé une revue stratégique de son pôle Consumer Tissue, qui regroupe notamment le papier toilette, les essuie-tout et les mouchoirs. Le groupe suédois confirme en parallèle ses objectifs financiers lors de sa journée investisseurs à Göteborg.
Selon le communiqué publié par Essity, le conseil d'administration va évaluer différentes options pour Consumer Tissue, y compris une éventuelle séparation, même si aucune décision n'a encore été prise. Le groupe explique vouloir créer les meilleures conditions pour que cette activité et l'ensemble d'Essity développent leur plein potentiel.
L'enjeu est significatif pour le portefeuille. En 2025, Consumer Tissue a réalisé 43,54 milliards de couronnes suédoises de chiffre d'affaires, soit 31% des ventes du groupe, avec une marge d'EBITA hors éléments non récurrents de 11,9%. Ce niveau reste inférieur à l'objectif global d'Essity, qui vise une marge supérieure à 15%.
La revue stratégique peut donc être lue comme un moyen de clarifier le profil du groupe et de concentrer les ressources sur les activités les plus rentables.
Essity maintient aussi son objectif de croissance organique annuelle supérieure à 3%.
Lors de sa journée investisseurs, le groupe a détaillé ses ambitions par activité, avec des marges visées allant de plus de 12% pour Consumer Tissue à plus de 19% pour Health & Medical.
Essity AB figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits d'hygiène. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits d'hygiène en papier (54,2%) : essuie-tout, papiers toilettes, mouchoirs, lingettes, etc. vendus notamment sous les marques Tempo, Colhogar, Cosy, Cushelle, Danke, Delica, Demak Up, Favorita, Flen, Lotus, Lovly, Okay, Plenty, Regio et Zewa ;
- produits d'hygiène professionnelle (25,9%) : notamment papiers toilettes, mouchoirs, lotions et savons à mains, désinfectants pour mains et produits de nettoyage et d'essuyage ;
- produits de soins de la personne (19,8%) : produits d'incontinence (marque Tena), de protection féminine (Libresse, Bodyform, Nana, Nuvenia, Saba, Nosotras, Donnasept, etc.), couches-culottes (Libero, Up&Go, Libero-Peaudouce, Drypers, Pequenin, etc.), compresses et bandages ;
- autres (0,1%).
A fin 2025, le groupe dispose de près de 70 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (61,1%), Amérique latine (17,4%), Amérique du Nord (16,2%), Asie (1,6%), et autres (3,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.