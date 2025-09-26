Esso a reçu une amende de l'Autorité italienne de la concurrence

L'Autorité italienne de la concurrence a clos son enquête sur Eni, Esso, Ip, Iplom, Q8, Saras et Tamoil, les plus importants opérateurs pétroliers en Italie.



Les conclusions de l'Autorité ont révélé l'existence d'un accord restreignant la concurrence dans la vente de carburants automobiles impliquant toutes les sociétés à l'exception d'Iplom et de Repsol.



En conséquence, les entreprises ont été condamnées à une amende totale de 936 659 087 euros.



L'Autorité a infligé une amende de 336 214 660 euros à Eni, 129 363 561 euros à Esso, 163 669 804 euros à Ip, 172 592 363 euros à Q8, 43 788 944 euros à Saras et 91 029 755 euros à Tamoil.



L'Autorité a constaté qu'Eni, Esso, Ip, Q8, Saras et Tamoil s'étaient entendues pour fixer la valeur de la composante bio prise en compte dans les prix des carburants.



Le cartel a débuté le 1er janvier 2020 et s'est poursuivi jusqu'au 30 juin 2023. La valeur de cette importante composante du prix est passée d'environ 20 EUR/m3 en 2019 à environ 60 EUR/m3 en 2023.



Selon l'Autorité, les entreprises ont mis en oeuvre des augmentations de prix parallèles - largement coïncidentes - qui ont été motivées par des échanges d'informations directs ou indirects entre elles.