Esso SAF essuie une perte nette au premier semestre

Esso SAF publie un résultat net en perte de 85 millions d'euros pour les six premiers mois de 2025, contre un gain de 116 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA passé de +152 à -122 MEUR d'une année sur l'autre.



Néanmoins, en excluant des effets de stocks et d'autres éléments d'ajustement, le groupe énergétique a réalisé un EBITDA ajusté positif et en hausse à 82 MEUR au premier semestre 2025, contre 34 MEUR sur la même période en 2024.



Son chiffre d'affaires a diminué de 35% à 5,8 MdsEUR, reflétant principalement l'impact de la cession de la raffinerie de Fos-sur-Mer et la baisse des cours des produits pétroliers. Le groupe a traité 3,7 millions de tonnes de pétrole brut au cours du semestre.



Pour rappel, ExxonMobil France Holding SAS a annoncé être entrée en négociations exclusives avec North Atlantic France en vue de lui céder sa participation de 82,89% dans le capital d'Esso SAF, cession qui pourrait intervenir au dernier trimestre 2025.