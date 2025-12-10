Difficile d'échapper à l'événement du jour en Bourse, même quand on fait quelques efforts : tous les regards vont donc se braquer à 20h00 heure de Paris sur la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine, la mise à jour de ses anticipations économico-monétaires et les explications de son patron Jerome Powell.

Je voulais tenter une Georges Pérec ce matin, en faisant disparaître de ma chronique toute allusion à un double événement prévu à partir de 20h00, censé avoir un effet eschatologique sur la Bourse. Non, Kévin, pas "scatologique", ça n'a aucun rapport avec le caca. Eschatologique, ça concerne tout ce qui a trait à la fin du monde. La fin du monde pour les investisseurs en l'occurrence. Mais tout le monde n'est pas Georges Pérec et j'ai donc échoué à faire disparaître de ma prose l'envahissante présence de la Fed, à l'inverse du Grand Homme qui avait su escamoter les "e" des 300 pages de son roman La Disparition.

Donc, c'est jour de Fed, c’est-à-dire de décision de la banque centrale américaine sur ses taux. Verdict sec rendu à 20h00, suivi à partir de 20h30 d'un discours de Jerome Powell, qui "va valoir son pesant de gnôle", pour citer Mamie Lucette qui en connaît un rayon sur la distillation de la prune. Le patron de la banque centrale américaine va probablement expliquer pourquoi une baisse de taux a été décidée à l'issue de cette réunion des 9 et 10 décembre, et surtout pourquoi il ne devrait pas y en avoir d'autres à court terme. C'est la tendance dominante chez les prévisionnistes. Le truc, c'est que le diable se cachera dans les détails de ce que recouvre ce "court terme". Les investisseurs aimeraient qu'il soit aussi bref que possible, mais craignent une mauvaise surprise de ce côté-là. Ils auront aussi à disposition ce soir le cahier des prévisions mises à jour de l'institution ainsi que l'état d'esprit de ses membres sur leurs intentions vis-à-vis des taux dans les mois et les trimestres à venir. C'est un document précieux en temps normal, qui l'est probablement encore plus actuellement après la disparition (coucou Georges) d'un certain nombre de statistiques macroéconomiques, noyées par le gel de l'administration fédérale pendant 43 jours cet automne.

En réalité, un discours ferme de la Fed n'entraînera pas la fin du monde pour les investisseurs. Mais ce serait une mauvaise nouvelle à l'heure où le marché a besoin de catalyseurs, et la promesse de baisses de taux futures en est un. Pour autant, derrière le bruit de court terme, le marché financier valorise aussi la stabilité et la capacité de la banque centrale américaine à garder le contrôle et à éviter les expérimentations hasardeuses. La crédibilité est le premier des outils de la politique monétaire. Et de ce point de vue, le regain de tension sur le marché obligataire est le signe que la Fed est sous surveillance. Le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, pressenti pour succéder à Jerome Powell à la fin de son mandat à la fin du mois de mai prochain, a déclaré hier qu'il voit une marge importante pour abaisser considérablement les taux américains. Ses incantations crispent les défenseurs de la stabilité des marchés, même si elles ravissent son patron, Donald Trump, qui rêve d'un président de la Fed capable de jouer les courroies de transmission de sa politique sans poser de questions.

Hier, les marchés sont restés en mode attentiste, même si la Bourse de Paris a plus baissé que les autres à cause du recul du luxe et du petit coup de moins bien d'EssilorLuxottica (-5,5%), plombé par le retour programmé de Google en 2026 dans son pré carré des lunettes connectées. L'indice large Stoxx Europe 600 a cédé 0,1%, pour sa neuvième séance consécutive de variation inférieure à 0,5%. Le S&P 500 a lâché 0,1%, pour sa sixième séance consécutive de variation inférieure à 0,5%. Les journées de Fed sont statistiquement de bonnes journées de Bourse, mais l'enjeu de la décision dépasse celui des réunions habituelles, ce qui renforce l'incertitude.

Dans le reste de l'actualité, le gouvernement français a passé un écueil budgétaire important à une courte majorité hier, ce qui renforce ses chances de survie et réduit le différentiel du coût de la dette avec l'Allemagne, le fameux spread, à 71 points. En Chine, l'inflation est ressortie en accélération en novembre, légèrement au-dessus des attentes. L'annonce a peu pesé sur le marché local parce qu'elle réduit la perspective d'un coup de pouce monétaire de la Banque populaire de Chine. Les prix à la production restent toutefois en berne, signe que la reprise économique n'est pas au rendez-vous. Parmi les actifs les plus en vue, le baril de brut poursuit sa décrue sur des craintes de surcapacités à l'heure où la demande est incertaine. L'once d'argent a passé la barre symbolique des 60 USD pour la première fois de son histoire. L'argent profite à la fois de l'appétit pour les métaux précieux et de sa présence dans les véhicules électriques et les centres de données (c'est un excellent conducteur pour l'électronique).

Les marchés d'Asie-Pacifique copient ce qu'ils ont vu aux Etats-Unis hier soir. Le Japon, la Chine, Hong Kong, l'Australie, la Corée du Sud et l'Inde sont en très léger repli. Les places européennes sont plutôt attendues en baisse.

Les temps forts économiques du jour

La décision de la Fed sur ses taux (20h00) et la discours de Jerome Powell (20h30) occuperont l'avant-scène. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Airbus : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 240 à 255 EUR.

Alcon : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 91 à 84 CHF.

Alstom : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 18 à 19,50 EUR.

Aumovio : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 60 EUR.

Aéroports de Paris : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 139 à 140 EUR.

Continental : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 66 à 70 EUR.

Elekta : SB1 Markets démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 59 SEK.

EssilorLuxottica : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 320 à 365 EUR.

Exosens : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 54 à 60 EUR.

Ferrari : Morgan Stanley démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 367 EUR.

Gerresheimer : BNP Paribas passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 30 à 22 EUR.

Kainos Group : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 103000 GBX.

Lonza Group : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours réduit de 715 à 701 CHF.

M6 Métropole Télévision : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 15,10 à 13 EUR.

Magnum Ice Cream : Barclays démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 13,70 EUR.

Michelin : AlphaValue/Baader Europe passe d'acheter à accumuler avec un objectif de cours réduit de 37,10 EUR à 32,90 EUR.

Novo Nordisk : HSBC reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 300 à 350 DKK.

Novartis : HSBC maintient sa recommandation alléger et relève l'objectif de cours de 84 à 89 CHF.

Publicis Groupe : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 131 à 130 EUR.

Roche Holding : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 320 à 365 CHF.

Safran : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 350 à 375 EUR.

Sanofi : HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 102 EUR à 100 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 235 à 275 EUR.

Sonova Holding : BNP Paribas reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 195 à 170 CHF.

Straumann Holding : BNP Paribas passe de sousperformance à surperformance avec un objectif de cours relevé de 90 à 110 CHF.

TF1 : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 13,70 à 12,40 EUR.

Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 2,90 à 3 EUR. Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 3,20 à 2,70 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

STMicroelectronics mis en cause par Libération sur une aide publique qui ne s'est pas transformée en créations d'emplois.

Carrefour, Carmila, Unlimitail et JCDecaux s’allient pour accélérer le développement du retail media sur les sites Carrefour et Carmila en France et en Espagne.

Airbus a obtenu une première commande pour son hélicoptère H160 en Australie.

Nexans écarte les rumeurs d'arrêt du projet Great Sea Interconnector, qui ont encore fait plonger le titre en bourse hier.

Eurazeo va prendre le contrôle du groupe britannique Water Direct.

Le directeur financier d'Ipsos passe la main.

Viridien annonce un nouveau programme de retraitement sismique sur le bloc 22 au large de l’Angola afin de soutenir le prochain cycle d'octroi de licences.

Aramis met en œuvre un programme de rachat d'actions.

Argan signe pour la construction d'un nouvel entrepôt logistique de 30 000 m2 à l'est de Paris.

Qwamplify vend son fonds de commerce Qwamplify Pro.

Klarsen distribue des BSA à ses actionnaires.

Theraclion espère une décision mi-2026 de la FDA pour son dispositif Sonovein.

Les principales publications du jour : Figeac, Pullup, Moulinvest, Prismaflex, Medincell… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Shell en pourparlers avancés pour acquérir LLOG Exploration pour plus de 3 milliards de dollars, selon Reuters.

Alcon relève son offre pour Staar Surgical à 30,75 USD par action, contre 28 USD précédemment.

WPP remporte un contrat publicitaire de 2,7 milliards de dollars avec le gouvernement britannique.

ASML brocardé par un reportage de l'émission néerlandaise Nieuwsuur pour les liens d'au moins un de ses clients avec l'armée chinoise.

Diageo assure l'absence d'impact sur l'approvisionnement de Guinness pendant Noël malgré la grève à Belfast.

Compass cherche à se séparer de la société de produits d'hygiène féminine The Honey Pot, a appris Reuters.

Swatch Group et Citizen soupçonnés de pratiques anti-concurentielles en Italie.

Delivery Hero s'interroge sur ses options pour répondre aux préoccupations liées à la performance du cours de l'action.

Fincantieri lance le "Seven Seas Prestige", premier des deux navires destinés à Regent Seven Seas Cruises.

Les principales publications du jour : Flughafen Zürich, TUI AG, Clas Ohlson…

D'Amérique du Nord

Paramount envisage en privé une augmentation, ou bien d'ajouter des avantages supplémentaires à l'offre sur Warner Bros, selon le FT.

JPMorgan Chase a perdu 4% hier alors que la banque met en garde contre des coûts plus élevés que prévu en 2026.

Nvidia va installer un logiciel de vérification de localisation activable par le client sur ses puces, à partir de la Blackwell.

Amazon veut investir 35 MdsUSD en Inde d'ici 2030.

GE Vernova renforce ses rachats d'actions et dope son dividende.

CVS Health relève ses prévisions de bénéfices pour 2025.

Eli Lilly prévoit d'investir plus de 6 milliards de dollars dans une nouvelle usine de fabrication à Huntsville, en Alabama.

Pfizer s'associe à YaoPharma pour développer un médicament destiné à la gestion du poids.

SpaceX vise une valorisation de 1 500 milliards de dollars pour son IPO en 2026, selon Bloomberg.

Les principales publications du jour : Oracle, Adobe, Synopsys, Chewy…

D'Asie et d'ailleurs

Les actionnaires d'Anglo American approuvent la fusion entre égaux avec Teck Resources.

Tencent a été retirée de l'offre d'achat de Warner Bros par Paramount en raison des inquiétudes liées aux questions de souveraineté aux Etats-Unis.

SK Hynix envisage la cotation d'actions de préférence aux Etats-Unis parmi plusieurs options.

Hong Kong Exchanges lance un nouvel indice technologique, le HKEX Tech 100, qui suit six secteurs (intelligence artificielle, biotechnologies, mobilité intelligente, technologies de l'information, Internet et robotique).

Meesho s'envole de 54% pour son IPO en Inde.

Giga Device Semiconductor s'apprête à entrer en bourse à Hong Kong.

Les principales publications du jour : MediaTek…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.