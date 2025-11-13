Records, records, records. Les indices actions continuent à grimper, galvanisés par la fin du blocage budgétaire aux Etats-Unis. Mais le moteur technologique connaît quelques ratés, puisque dans cet océan de vert, le Nasdaq a enquillé quatre baisses sur les cinq dernières séances. L'occasion de revisiter le thème de la rotation.

La pluie de records s'est poursuivie hier sur les Bourses mondiales, qui ont quasiment toutes clôturé en hausse. Même le CAC 40 français y est allé de son petit pic historique, en franchissant pour la première fois la barre des 8280 points en séance. Le supplément d'âme a été fourni par les valeurs bancaires, qui ont repris leur couronne de meilleur secteur de l'année en Europe, après avoir marqué le pas en septembre et en octobre. Si le CAC 40 a défriché hier de nouveaux territoires, c'est grâce à Société Générale et BNP Paribas. Pas étonnant que les indices du vieux continent les plus performants cette année, le FTSE MIB italien et l'IBEX espagnol, soient truffés de banques.

Si l'Europe brille grâce à la banque et à l'industrie, faute de secteur technologique digne de ce nom en bourse, Wall Street s'est plutôt appuyé sur les entreprises liées de près ou de loin à l'intelligence artificielle pour rebondir après le creux du début du printemps. Mais c'est peut-être en train de changer. En tout cas c'est une petite musique qui circule depuis quelques séances, et qui se traduit par une quatrième journée de baisse sur cinq pour le Nasdaq 100. Une baisse de rien du tout (-0,06%) mais une baisse quand même, pendant que le vieux Dow Jones battait son record de la veille en prenant 0,7%.

Une boîte comme Microsoft affiche une baisse de plus de 3% en trois mois, pendant que le marché gagnait un peu plus de 6%. Cette sousperformance de 10% montre que l'entreprise n'a pas totalement convaincu sur l'IA, à cause de dépenses d'investissement somptuaires. Ce n'est pas la cata non plus, parce que l'action prend encore 20% sur un an, mais cela montre que les investisseurs ont commencé à sécuriser leurs gains opulents sur la thématique IA. Meta Platforms est peut-être encore plus symptomatique. L'action n'est plus qu'à 4% de gains sur un an, après 23% de baisse en trois mois. Meta a commencé par inquiéter à cause d'un certain retard dans l'IA, puis son patron Mark Zuckerberg a commencé à recruter tous azimuts et à investir des dizaines de milliards de dollars. Un peu comme quand il s'était pris de passion pour le Métavers. Mais cette fois, il surfait la vague principale, ce qui a permis au titre de tripler en 2023 avant de gagner 65% de plus en 2024. Depuis, c'est moins marrant et la dream team IA de Meta, recrutée chez la concurrence à grands coups de millions, s'est retrouvée confrontée à ce qui ressemble à un bon vieux plan social. Le grand gourou maison de l'IA (pas Mark Zuckerberg, Yann LeCun) est même sur le départ.

La question qui se pose désormais est de savoir si la sécurisation des bénéfices va entraîner une rotation plus marquée du marché en faveur des secteurs décotés. C'est un peu le serpent de mer de la dernière décennie en bourse : est-ce que les investisseurs vont lâcher les chères valeurs technologiques qui font gonfler leurs portefeuilles depuis 2009 pour revenir sur des entreprises ennuyeuses ? Il y a eu 50 phases de ce type ces dernières années. La plupart n'ont abouti à rien. Quelques-unes ont entraîné une surperformance temporaire des actions que les gens raisonnables appellent value et que les autres appellent barbantes. L'épisode le plus marquant est celui de 2022, lorsque le Nasdaq a perdu le tiers de sa valeur pendant que l'archétype de l'investissement à l'ancienne, le conglomérat Berkshire Hathaway de Warren Buffett, prenait 4%. Chez Zonebourse, nous avons un indicateur maison pour pister ces rotations, le papy-papesse index. En fait d'indice, c'est juste la comparaison entre le parcours de l'ETF Ark Innovation de la papesse de l'investissement risqué Cathie Wood, et le parcours de l'action Berkshire Hathaway du nonagénaire Warren Buffett. Depuis le début du mois d'octobre, cet indicateur montre que Berkshire a gagné 5,5% pendant qu'Ark Innovation perdait 5%. C'est un signal à surveiller qui marque une inflexion puisque le début de l'année, la papesse bat le papy à plate couture (42% de hausse vs. 11%). Pour les plus curieux, je signale que depuis le 1er janvier 2022, c’est-à-dire en intégrant à la fois le plongeon des valeurs technologiques et le boom de l'IA, Berkshire Hathaway a progressé de 70% hors dividendes et le Nasdaq 100 de 55%. Ark Innovation est en baisse de 13%. Comme quoi, il faut quand même garder un œil sur les valeurs ennuyeuses.

L'actualité du jour est dominée par la signature de la fin du shutdown par Donald Trump, après le vote en ce sens de la Chambre des représentants. Le redémarrage des administrations fédérales affectées va démarrer. En revanche, elles ne seront pas prêtes pour publier aujourd'hui les chiffres de l'inflation d'octobre, dont l'annonce est reportée. Dans le domaine monétaire, Kevin Hassett, le directeur du Conseil économique US, s'est déclaré officiellement comme prétendant à la succession de Jerome Powell à la tête de la Fed. Pour renforcer sa candidature, il a annoncé dans la foulée être partisan d'une grosse baisse de taux en décembre. En voilà un qui connaît les arguments qui émeuvent le patron.

En Asie Pacifique, les parcours sont mitigés ce matin. Le Japon, la Chine continentale, l'Inde et la Corée du Sud évoluent en légère hausse. Le Hang Seng est stable à Hong Kong, tandis que Taiwan et l'Australie perdent un peu de terrain. Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe et aux Etats-Unis après la fin officielle de l'impasse budgétaire à Washington.

Le PIB britannique du T3 (8h00) devrait précéder en théorie l'inflation américaine d'octobre (14h30), qui sera décalée à une date ultérieure. Tout l'agenda ici.

Aalberts : Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 38 EUR.

Alcon : Nephron Research LLC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 90 à 100 USD.

Biohit : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 3,40 EUR à 3,70 EUR.

DHL Group : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 45 à 47 EUR.

Diageo : Zacks passe de neutre à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 96 USD à 83 USD.

DSM-Firmenich : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 102 à 85 EUR.

DSV : Morgan Stanley démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 130 USD.

Intea : Pareto Securities démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 83 SEK.

Infineon Technologies : TD Cowen maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 40 EUR à 44 EUR.

Julius Bär : Keefe Bruyette & Woods reste à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 61 à 66 CHF.

Kuehne Und Nagel International : Morgan Stanley passe de souspondérer a pondération de marché et réduit l'objectif de cours de 184 à 159 CHF.

Martela : Inderes passe de alléger à vendre avec un objectif de cours réduit de 0,85 EUR à 0,70 EUR.

Matas : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 142 DKK.

OCI : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours de 5,50 EUR.

Sydbank : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 510 DKK à 590 DKK.

Totalenergies : Baptista Research passe de surperformance à conserver avec un objectif de cours réduit de 71,20 USD à 69,30 USD.

Unite Group : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 700 GBX.

La famille Saadé prend 4% de Carrefour en rachetant les parts de Peninsula.

Totalenergies envisagerait différentes options pour ses actifs renouvelables en Asie, selon Bloomberg.

Engie signe un contrat de fourniture d'énergie renouvelable d'une durée de neuf ans avec AstraZeneca.

L'Oréal émet 3 MdsEUR d'obligations en trois tranches.

Voltalia lance la production de sa centrale solaire située à Sarimay en Ouzbékistan.

GLS Italie renforce son réseau de points de retrait en partenariat avec Quadient.

Inventiva veut lever 125 MUSD via ses ADS cotés aux Etats-Unis,

Entech et Primeo Energie s’associent pour construire plus de 100 MW de projets de stockage par batterie à horizon 2029.

Boa Concept a remporté un beau contrat au Benelux.

Roctool a levé 1,4 MEUR à 0,25 EUR par action par placement privé.

Haffner Energy participe à un projet de biométhanol en Californie.

Vergnet annule un contrat éolien en Ukraine.

Les principales publications du jour : Forsee Power, Innate, Vente-Unique, Groupe Tera… Le reste ici.

