L'acquéreur britannique coté aux Pays-Bas a prévu de mettre 54 EUR par action sur la table pour récupérer une fraction de la participation de l'actionnaire historique HLD. Le montant de la facture représente ainsi 268,7 MEUR. Le marché trouve que c'est un peu cher payé (le titre Theon perd 5%).
Après la cession, qui devrait être bouclée début 2026, HLD Europe restera le premier actionnaire d’Exosens avec une participation de 22,42% du capital et des droits de vote.
Plus du tiers des commandes d'Exosens proviennent de Theon
Theon est un spécialiste des systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique dans le domaine civil et militaire. Exosens est l'un de ses importants fournisseurs. Au cours des trois derniers exercices, Theon a représenté en moyenne 34% des revenus d'Exosens, qui est son fournisseur de tubes intensificateurs pour la vision nocturne le plus critique. Sur ce marché, le nombre de fournisseurs est limité.
Les deux entreprises affichent des capitalisations voisines (2,2 MdsEUR environ) et des niveaux de valorisation relativement proches (PER 2026 de 23,1 pour Theon et 25,8 pour Exosens). L'hypothèse d'une acquisition totale d'Exosens par Theon n'est pas à exclure, compte tenu de la criticité de la relation entre les deux entreprises. Pour autant, les spécialistes pensent qu'une opération ne devrait pas avoir lieu à court terme. Donc la réponse à la question du titre est "peut-être, mais pas tout de suite. Le prix de 54 EUR payé par Theon offre toutefois un point de référence solide pour le marché.
Exosens est spécialisé dans la conception, la fabrication et de la commercialisation de systèmes de détection et d'imagerie électro-optiques de haute technologie pour les applications de défense et industrielles. La société propose, sous les marques Photonis, Telops, Xenics et El-M, des caméras d'imagerie avancées, des détecteurs d'électrons, d'ions, de neutrons et de gamma, des amplificateurs micro-ondes et des tubes de vision nocturne, offrant des solutions sur mesure dans des environnements très exigeants.
A fin 2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (2,9%), Grèce (39,5%), Europe (23,3%), Etats-Unis (11,4%), Amérique du Nord (1,6%), Asie (20,8%), Océanie (0,3%), Afrique (0,1%) et autres (0,1%).
