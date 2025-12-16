Estée Lauder navigue à contre-courant de la tendance baissière à l'oeuvre ce mardi à la Bourse de New York alors que BofA a décidé de faire du groupe de cosmétiques américain sa valeur privilégiée dans le secteur de la beauté pour 2026.
Peu avant 11h00 (heure locale), le titre gagne autour de 2% tandis que le S&P 500 recule de 0,5%.
Dans une note de recherche, BofA indique avoir relevé de 120 à 130 dollars son objectif de cours sur le titre, que l'intermédiaire dit désormais inclure dans sa liste de valeurs américaines préférées "US 1".
L'analyste explique miser non seulement sur une amélioration de la demande pour les produits de beauté en Chine et aux Etats-Unis mais aussi sur l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'entreprise en interne afin d'améliorer ses performances, des initiatives qui devraient se traduire selon lui par une reconstitution des marges.
Optimiste, BofA indique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe à tel point que celles-ci dépassent désormais en moyenne de 13% les objectifs établis par la direction d'Estée Lauder pour l'exercice en cours.
The Estée Lauder Companies Inc. figure parmi les 1ers groupes cosmétiques mondiaux. Les produits sont vendus sous marques propres (Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, TOM FORD, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, The Ordinary et NIOD) et sous marques de licences (AERIN, BALMAIN et Dr. Andrew Weil). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins de la peau (48,6%) ;
- produits de maquillage (29,4%) ;
- parfums (17,4%) ;
- produits de soins capillaires (3,9%) ;
- autres (0,7%).
A fin juin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers de près de 1 600 points de vente dans le monde, répartis entre grands magasins, parfumeries, pharmacies, instituts de beauté et boutiques exclusives, et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (30,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,5%) et Asie-Pacifique (31,7%).
