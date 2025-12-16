Estée Lauder grimpe, "top pick" beauté pour 2026 chez BofA

Estée Lauder navigue à contre-courant de la tendance baissière à l'oeuvre ce mardi à la Bourse de New York alors que BofA a décidé de faire du groupe de cosmétiques américain sa valeur privilégiée dans le secteur de la beauté pour 2026.



Peu avant 11h00 (heure locale), le titre gagne autour de 2% tandis que le S&P 500 recule de 0,5%.



Dans une note de recherche, BofA indique avoir relevé de 120 à 130 dollars son objectif de cours sur le titre, que l'intermédiaire dit désormais inclure dans sa liste de valeurs américaines préférées "US 1".



L'analyste explique miser non seulement sur une amélioration de la demande pour les produits de beauté en Chine et aux Etats-Unis mais aussi sur l'efficacité des mesures mises en oeuvre par l'entreprise en interne afin d'améliorer ses performances, des initiatives qui devraient se traduire selon lui par une reconstitution des marges.



Optimiste, BofA indique avoir revu à la hausse ses prévisions de résultats sur le groupe à tel point que celles-ci dépassent désormais en moyenne de 13% les objectifs établis par la direction d'Estée Lauder pour l'exercice en cours.