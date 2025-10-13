Le titre Estée Lauder poursuit son redressement lundi à la Bourse de New York où il enregistre l'une des plus fortes hausses du S&P 500, porté par un relèvement de conseil des analystes de Goldman Sachs, qui disent s'attendre à ce que le groupe de cosmétiques américain renoue plus tôt que prévu avec la croissance.
La banque d'affaires - qui relève son objectif de cours à 115 dollars - estime que le groupe se trouve à un point d'inflexion et qu'il pourrait recommencer à croître dès son premier trimestre fiscal décalé, qui s'est clôturé à la fin septembre), ce qui pourrait lui permettre de retrouver un niveau de marge opérationnelle (Ebit) à deux chiffres à partir de l'exercice 2026/2027.
La firme new-yorkaise considère, plus généralement, que l'équipe de direction fait évoluer l'entreprise dans la bonne direction avec sa nouvelle stratégie 'Beauty Reimagined', qui remet le consommateur au centre de l'offre et qui vise à lancer plus rapidement des produits tendance, afin de rendre l'entreprise plus agile et réactive, un point faible ces dernières années.
Si Goldman reconnaît, que les investisseurs attendent maintenant des preuves de croissance durable et des gains de parts de marché, ses analystes se montrent plus optimistes sur l'avenir, jugeant que ces signaux positifs pourraient se matérialiser plus tôt que prévu.
A 10h40 (heure de Wall Street), l'action du fabricant de produits de soins de la peau, de maquillage et de parfums grimpait de 4,8%, revenant non loin de plus hauts d'un an. Au même moment, l'indice S&P 500 gagnait 1,3%.
The Estée Lauder Companies Inc. figure parmi les 1ers groupes cosmétiques mondiaux. Les produits sont vendus sous marques propres (Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, TOM FORD, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, The Ordinary et NIOD) et sous marques de licences (AERIN, BALMAIN et Dr. Andrew Weil). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins de la peau (48,6%) ;
- produits de maquillage (29,4%) ;
- parfums (17,4%) ;
- produits de soins capillaires (3,9%) ;
- autres (0,7%).
A fin juin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers de près de 1 600 points de vente dans le monde, répartis entre grands magasins, parfumeries, pharmacies, instituts de beauté et boutiques exclusives, et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (30,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,5%) et Asie-Pacifique (31,7%).
