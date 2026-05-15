Estée Lauder surperforme à Wall Street, un analyste en soutien
L'action Estée Lauder surperforme le marché boursier américain vendredi matin dans le sillage de l'initiation de couverture à "surpondérer" des analystes de Piper Sandler, qui mettent en avant la montée en puissance du redressement opéré par le groupe de cosmétiques.
Le broker, qui affiche un objectif de cours de 95 dollars, souligne que trois des quatre principales zones d'activité de l'entreprise ont généré de la croissance organique sur le trimestre écoulé, avec une stabilisation dans la région Amériques qui s'est accompagnée de gains de parts de marché dans toutes les catégories de produits.
Il ajoute que les prévisions fournies pour l'exercice 2026/2027 laissent penser à une poursuite de l'inflexion amorcée au niveau du chiffre d'affaires.
Une valorisation qui intègre le scénario Puig
Concernant l'éventualité d'un mariage avec l'espagnol Puig, Piper Sandler reconnaît que l'opération pourrait compliquer la reprise de l'activité, même avec les avantages qu'elle présente en matière de diversification et de rentabilité, mais le professionnel juge que ces interrogations sont déjà reflétées dans la valorisation du titre, qui se traite sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda à horizon 2027 de 12x, contre 16x sur les deux années écoulées.
Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture, le titre limitait son recul à 1,2% à 79,8 dollars portant ses pertes depuis le début de l'année à plus de 24% pour une capitalisation boursière de 28,9 milliards de dollars. Au même moment, l'indice S&P 500 reculait pour sa part de 1,4%.
The Estée Lauder Companies Inc. figure parmi les 1ers groupes cosmétiques mondiaux. Les produits sont vendus sous marques propres (Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, TOM FORD, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, The Ordinary et NIOD) et sous marques de licences (AERIN, BALMAIN et Dr. Andrew Weil). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins de la peau (48,6%) ;
- produits de maquillage (29,4%) ;
- parfums (17,4%) ;
- produits de soins capillaires (3,9%) ;
- autres (0,7%).
A fin juin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers de près de 1 600 points de vente dans le monde, répartis entre grands magasins, parfumeries, pharmacies, instituts de beauté et boutiques exclusives, et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (30,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,5%) et Asie-Pacifique (31,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.