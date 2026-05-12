Le titre Estée Lauder fait mieux que Wall Street et le S&P 500 mardi matin, profitant du renouvellement de la recommandation d'achat de Bank of America, qui considère que le groupe de cosmétiques se trouve actuellement à la croisée des chemins. Deux heures environ après l'ouverture, l'action du spécialiste de la beauté gagne 0,1% à 82,8 dollars alors que le S&P recule de 0,9%.
Dans une note de recherche, BofA renouvelle son conseil acheteur sur la valeur, avec un objectif de cours fixé à 120 USD, impliquant un potentiel de hausse d'environ 40%.
Deux scénarios pour une transformation
A en croire la banque d'affaires, le propriétaire des marques Clinique, La Mer et Jo Malone London se trouve à un "croisement stratégique" marqué par deux scénarios contrastés, mais tous deux susceptibles de redéfinir son profil de croissance et de rentabilité.
Le premier scénario envisagé repose sur un rapprochement d'envergure avec Puig, une transaction que ses analystes considèrent comme "transformationnelle" avec un effet relutif estimé entre 19% et 23% au niveau du bénéfice par action (BPA).
La firme souligne que cette acquisition pourrait être réalisée tout en maintenant un levier financier inférieur à trois fois l'Ebitda, un niveau jugé supportable dans le secteur du luxe et de la beauté.
Un scénario d'optimisation opérationnelle
Dans un scénario alternatif, sans acquisition majeure, l'établissement mise sur une reprise progressive des fondamentaux, soutenue à la fois par une amélioration du marché de la beauté en Chine ainsi que par le redressement du segment du travel retail, fortement pénalisé ces dernières années par les fluctuations du tourisme international.
A cela s'ajoute le plan stratégique "Beauty Reimagined", présenté comme un levier d'optimisation opérationnelle et de repositionnement des marques du groupe.
Selon Bank of America, la combinaison de ces facteurs place Estée Lauder dans une phase de transformation où la visibilité reste contrastée à court terme, mais où le profil rendement/risque apparaît attractif pour des investisseurs ayant une optique de long terme.
The Estée Lauder Companies Inc. figure parmi les 1ers groupes cosmétiques mondiaux. Les produits sont vendus sous marques propres (Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, TOM FORD, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, The Ordinary et NIOD) et sous marques de licences (AERIN, BALMAIN et Dr. Andrew Weil). Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits de soins de la peau (48,6%) ;
- produits de maquillage (29,4%) ;
- parfums (17,4%) ;
- produits de soins capillaires (3,9%) ;
- autres (0,7%).
A fin juin 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers de près de 1 600 points de vente dans le monde, répartis entre grands magasins, parfumeries, pharmacies, instituts de beauté et boutiques exclusives, et via Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (30,8%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37,5%) et Asie-Pacifique (31,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.