Nouvelle déconfiture pour le numéro deux mondial de la beauté, qui publiait hier des résultats annuels calamiteux.

Le chiffre d’affaires dévisse de 8,2%, et le profit d’exploitation de 28,5%. Celui-ci, soulignons-le, a été divisé par trois depuis ses plus-hauts atteints durant la pandémie.

Il est par ailleurs inférieur d’un tiers au niveau qu’il occupait il y a dix ans, alors même qu’Estée Lauder réalisait sur l’exercice fiscal qui s’achève trois milliards de dollars de chiffre d’affaires supplémentaires.

A ceci s’ajoute en 2025 plus d’un demi-milliard de dollars de dépenses exceptionnelles - ou supposées telles - liées au plan de restructuration en cours, ainsi que $1,3 milliard de déprécations d’actifs.

Le cash-flow libre, lui, est divisé par deux par rapport à l’année dernière. Il couvre à peine le dividende distribué ces douze derniers mois, lui aussi amputé d’un tiers par rapport à l’exercice précédent.

La destruction de valeur est donc manifeste, et d’autant plus douloureuse lorsqu’on la rapporte aux presque sept milliards de dollars investis en acquisitions sur le cycle. Pour l’instant, ces montants ont été investis à perte.

Même consternation - et résultats piteux - concernant les $7,5 milliards de rachats d’actions entre 2016 et 2022. Estée Lauder a acquis ses titres au plus haut. Maintenant que le prix est au plus bas, évidemment, il cesse de les racheter. Il y a ici un problème de logique.

Après avoir anticipé l’impossible - c’est-à-dire des perspectives de croissance irréalisables, notamment à la lumière du décrochage des marques du groupe en Chine - le marché joue désormais la prudence, et valorise Estée Lauder à vingt fois le bénéfice moyen réalisé au long de la dernière décennie.

Profit qui, on l’a dit, a évolué selon des amplitudes tout à fait dramatiques. Mais le pire est peut-être passé. Sans surprise, le management promet une stabilisation pour 2026.

Ce pivot dans la perception des investisseurs est en tout cas riche d’enseignements. Il rappelle que le marché peut assigner un multiple de luxe à une entreprise qu’il perçoit comme de qualité supérieure, ou protégée par un puissant avantage compétitif, avant de se raviser complètement.

Estée Lauder a ainsi vu sa capitalisation boursière divisée par quatre en quatre ans. Pour les actionnaires trop optimistes, la punition est brutale.