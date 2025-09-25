C'est le narratif des dernières semaines, les marchés montent parce que la Fed va baisser les taux. Si abaisser le coût du capital est en principe positif pour les actifs risqués, l'histoire montre que la performance des actions n'est pas nécessairement meilleure après des baisses taux de la Fed.

C’est ce qu’a mis en lumière le stratégiste américain Charlie Bilello. Il a calculé les performances du S&P500 après les baisses de taux de la Fed depuis 1982, à un horizon 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans et 4 ans. Le tout comparé à la performance de l’indice toute période confondue, sur ces mêmes horizons de temps.

Source : Charlie Bilello

Les résultats sont assez contre-intuitifs puisque les performances sont plus faibles après une baisse des taux qu’en prenant n’importe quelle période.

Comment peut-on expliquer cela ? D’abord, parce que les marchés financiers anticipent toujours. Lorsque la Fed baisse les taux, c’est en principe déjà anticipé par le marché.

Ensuite, parce qu’il y a des situations où la Fed baisse les taux pour de mauvaises raisons. Autrement dit, parce que l’économie est en récession. C’était par exemple le cas en 2008. Un environnement qui n’est évidemment pas favorable aux actifs risqués.

La conclusion rassurante, c’est que si la Fed ne baissait pas les taux autant qu’attendus (voire plus du tout), ce ne serait pas un drame pour les marchés.

Nous avons d’ailleurs connu en 2024 une situation où le marché anticipait 6 ou 7 baisses de taux, puis à mesure que l’économie américaine se portait bien, les anticipations sont tombées à zéro. Pourquoi ? Parce que les données montraient que l’économie américaine était solide et qu’il n’y avait pas lieu pour la Fed de se précipiter.

Tant que la croissance économique est solide, les bénéfices des sociétés le sont aussi, et les actions peuvent continuer leur hausse.