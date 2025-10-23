Le bitcoin conserve, les stablecoins circulent. Et c’est peut-être là que se joue la vraie révolution monétaire : celle de l’utilité, pas de la spéculation. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Solana : le tout premier ETF spot (SOL) débarque à Hong Kong

Alors que les ETF d’altcoins peinent à obtenir le feu vert aux États-Unis, Hong Kong marque un nouveau point d’avance. La région a validé le lancement du ChinaAMC Solana ETF (3460), premier ETF spot sur SOL, avec un démarrage prévu le 27 octobre et des frais fixés à 0,99% par an. Hong Kong confirme ainsi son rôle de pionnier après avoir déjà approuvé plus tôt les ETF Ethereum spot. Reste à voir l’impact réel sur l’écosystème Solana, les volumes d’ETF hongkongais restant modestes comparés aux mastodontes américains : moins de 600 millions USD cumulés, contre plus de 173 milliards pour les équivalents US. Au moment de l’annonce, le SOL s’échange autour de 184 USD, pour une capitalisation de 100,5 milliards, le plaçant en 6e position des cryptos les plus valorisées.

USDT : 500 millions d’utilisateurs… mais hors des radars réglementaires

Tether vient de franchir un cap symbolique : 500 millions d’utilisateurs pour son stablecoin USDT. Une réussite planétaire… mais surtout en dehors des grandes juridictions. Aux États-Unis comme dans l’Union européenne, l’USDT perd du terrain face à des concurrents comme l’USDC ou l’USDe, plus conformes aux normes locales. Le paradoxe Tether persiste : 62,5% de part de marché aujourd’hui, contre plus de 70% en 2024, mais une adoption massive dans les pays émergents, en quête de stabilité monétaire. Son PDG Paolo Ardoino assume une approche décentralisée et populaire, loin des sésames réglementaires. Pour lui, l’inclusion passe avant la conformité.

BlackRock ajuste un fonds pour séduire les émetteurs de stablecoins

BlackRock a rebaptisé son « Liquidity Funds » en « Select Treasury Based Liquidity Fund » et a modifié sa structure pour répondre aux besoins des émetteurs de stablecoins. Désormais, 80% des liquidités du fonds sont investies en bons du Trésor de moins de 93 jours, avec une échéance moyenne de 60 jours, calquée sur les standards des stablecoins collatéralisés. Objectif : devenir le gestionnaire de réserves privilégié pour les acteurs du secteur, à l’image du partenariat déjà en place avec Circle. Le fonds pèse aujourd’hui 6,44 Mrds USD, et vient compléter le dispositif de BlackRock, déjà à l’origine du fonds tokenisé BUIDL (2,84 Mds USD), utilisé notamment par Ethena. Le géant de la gestion veut consolider sa place centrale dans l’économie des stablecoins.

Kraken entre dans le marché des produits dérivés cotés aux États-Unis

Le géant américain des cryptos Kraken renforce ses ambitions boursières avec l’acquisition de Small Exchange, une plateforme réglementée par la CFTC, pour 100 millions USD. Objectif : créer une offre de produits dérivés (futures, options) native aux États-Unis, totalement encadrée et intégrée. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité du rachat de NinjaTrader, permettant déjà à Kraken de proposer des contrats à terme sur crypto cotés au CME. Kraken veut désormais unifier spot, futures et marge dans une plateforme tout-en-un couvrant actions, forex, matières premières et cryptos. Une avancée majeure vers une crypto-finance institutionnelle "made in USA".

Changpeng Zhao gracié par Trump, le BNB bondit

C’est officiel : Donald Trump a accordé une grâce présidentielle à Changpeng Zhao (CZ), fondateur de Binance, effaçant sa condamnation pour violation du Bank Secrecy Act. CZ retrouve ainsi ses droits civiques et commerciaux aux États-Unis, après avoir purgé 4 mois de prison et payé une amende de 50 millions USD. Cette décision ne lève toutefois pas les restrictions réglementaires imposées à Binance, ni ne garantit un retour immédiat aux commandes de l’exchange. Mais elle ouvre la voie à un retour légal sur le territoire américain, potentiellement stratégique pour ses futures activités. Le marché a salué l’annonce : le BNB a grimpé de 3% en quelques minutes, portant sa hausse journalière à +4,5%.

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Pendant que bitcoin continue de trôner comme une réserve de valeur non souveraine — 2 300 Mrds USD de capitalisation —, les stablecoins ont pris la main sur ce qui fait battre le cœur de l’économie de la cryptosphère : les transactions.

Début octobre, le volume quotidien des échanges en bitcoins s’élevait autour des 65 Mrds USD. En face, celui des stablecoins atteignait 146 milliards. Autrement dit : deux fois plus d’activité économique réelle sur les stablecoins que sur la “monnaie des maximalistes”.

Volumes mensuels des transactions en stablecoins

Visa

Une domination qui ne doit rien au hasard : bitcoin se conserve, les stablecoins circulent. Ils ne sont pas nés pour spéculer, mais pour fonctionner. Et c’est précisément ce qui les rend si puissants. Le bitcoin a ouvert la route. Les stablecoins, eux, l’ont pavée.

Car derrière chaque USDT, USDC ou PYUSD, il y a une promesse simple : celle d’un dollar numérique stable, programmable, et accessible à tous. Oubliez les dix minutes de validation d’un bloc Bitcoin, les frais volatils et la complexité des wallets. Les stablecoins règlent une transaction en quelques secondes, pour moins d’un centime. Ils rendent possible ce que le système bancaire traditionnel n’a jamais su offrir : des paiements instantanés, mondiaux, accessibles 24h/24 et 7j/7. Là où un virement international coûtait 6% de commission et trois jours d’attente, un transfert en USDC se règle instantanément, pour quelques centimes.

Et leur utilité dépasse largement la sphère crypto. De Stripe à Visa, de PayPal à Revolut, les géants des paiements les intègrent déjà dans leurs infrastructures. L’utilisateur, lui, ne s’en rend même pas compte : il envoie des dollars… mais ceux-ci circulent sur une blockchain. En Amérique latine, au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie du Sud-Est, les stablecoins sont devenus la monnaie du quotidien. Au Venezuela, par exemple, l’USDT — le stablecoin de Tether — est désormais un pilier de l’économie parallèle. Dans un pays où l’inflation dépasse 180% selon le FMI, la population a trouvé dans le dollar numérique une stabilité que sa monnaie nationale ne peut plus offrir. Ils alimentent aujourd’hui le marché mondial des transferts de fonds — un secteur de 780 Mrds USD par an — en contournant les délais et les frais du réseau SWIFT. ​​

L’histoire ne s’arrête pas là. À mesure que l’intelligence artificielle s’intègre dans nos vies et dans le commerce, une nouvelle ère s’ouvre : celle des transactions entre machines. Demain, des agents IA négocieront, achèteront, vendront — et ils auront besoin d’une monnaie programmable, stable, et universelle. Pour ces agents, les stablecoins ont tout pour plaire.

Certes, Bitcoin évolue. Les solutions de “seconde couche”, comme le Lightning Network ou les BTC tokenisés, cherchent à le rendre plus compatible avec la finance décentralisée (DeFi). Mais fondamentalement, il reste une réserve de valeur. L’or numérique. Une assurance contre l’inflation, pas un moyen de paiement du quotidien.

Les stablecoins, eux, sont conçus pour le monde du flux, pas celui du stock. Ils règlent en secondes, coûtent moins d’un centime, et préservent la parité avec le dollar.

Ironie de l’histoire : les États-Unis, longtemps méfiants à l’égard des cryptos, voient désormais dans les stablecoins un atout géopolitique. L’administration américaine soutient ouvertement leur développement, consciente que ces dollars sauce crypto participent à la préservation du statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Le GENIUS Act, adopté récemment, marque la première étape d’un encadrement clair : définition des actifs de réserve, droits de rachat, et reconnaissance juridique des stablecoins adossés au dollar. Tout l’enjeu est là : permettre à ces cryptomonnaies de se développer sans étouffer l’innovation.

Et à ce rythme, la valeur totale des stablecoins émis pourrait “bientôt” dépasser la capitalisation du bitcoin. La capitalisation totale du marché des stablecoins est passée de 10 Mrds USD en 2020 à plus de 260 milliards aujourd’hui.



Capitalisation marché des stablecoins

Coinglass

Et il faut garder en tête que les stablecoins ne cherchent pas à remplacer le dollar. Ils cherchent à le faire évoluer. Et dans un monde où la vitesse de circulation de l’argent devient un levier de puissance économique, celui qui contrôlera les rails numériques du dollar contrôlera, peut-être, la prochaine ère monétaire mondiale.

Les stablecoins sont en train de réussir ce que le Bitcoin n’a pas encore accompli : l’adoption de masse. Leur usage est quotidien, tangible, mondial. Et à ce rythme, la valeur totale des stablecoins en circulation pourrait, peut-être, d’ici quelques années dépasser la capitalisation du bitcoin, tout simplement parce que leur rôle est plus large : celui de lubrifier les échanges d’un système monétaire en pleine expansion.

Palmarès des cryptomonnaies

(Cliquez pour agrandir)

Zonebourse

