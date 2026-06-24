Avec l'envolée boursière des valeurs liées à l'intelligence artificielle ces derniers mois, les facteurs Dynamique, Forte sensibilité au marché et Croissance de S&P ont surperformé l'ensemble du marché américain à un rythme extrême au cours des quatre derniers mois, augmentant le risque d'un "retour de bâton" technique.

Statistiquement, la performance de ces trois facteurs au cours des 84 dernières séances de Bourse, soit environ quatre mois d'activité de marché, se situe à plus de deux écarts-types au-dessus de leur moyenne sur cinq ans, et dépasse même trois écarts-types pour le facteur Dynamique. Cela ne signifie pas nécessairement que les sociétés exposées à ces facteurs sont en situation de bulle, mais cela indique que la tendance est historiquement étirée à court et moyen terme.

Par le passé, de telles surperformances ont souvent été suivies d'une sous-performance au cours des mois suivants. Le marché américain avait connu une période assez similaire au printemps de l'an dernier, atteignant un extrême proche des niveaux actuels en juillet 2023. À partir de ce moment-là, le Russell 2000 a commencé à surperformer le Nasdaq 100 pendant environ six mois.

À l'inverse, le facteur "Faible volatilité" pourrait reprendre le leadership au cours des prochains mois, offrant une respiration à la tendance des semi-conducteurs et des autres industries bénéficiant du développement de l'intelligence artificielle. Ce facteur a été le plus délaissé ces derniers mois, tandis que les facteurs "Qualité" et "Petites capitalisations" ont montré des signes de reprise en juin.

Compte tenu de la composition actuelle de ces facteurs, Micron, Nvidia, Broadcom, Lam Research et Alphabet figurent parmi les valeurs les plus exposées à des prises de bénéfices si les flux de capitaux sortent des segments qui ont récemment été les principaux moteurs du marché. À l'inverse, les valeurs les mieux positionnées pour bénéficier d'une rotation vers la faible volatilité sont principalement des sociétés aux revenus plus défensifs ou récurrents, telles que Duke Energy, Southern Company, Chubb, Berkshire Hathaway et Vertex Pharmaceuticals.



Microsoft apparaît également dans cette liste, rappelant qu'une rotation ne signifierait pas nécessairement une sortie complète de la technologie, mais plutôt un arbitrage en faveur de profils plus résilients, moins dépendants de la poursuite immédiate de l'expansion des multiples liés à l'intelligence artificielle.

Nous pourrions donc observer une rotation des flux hors de la technologie et de l'industrie au profit de secteurs plus défensifs au cours des prochains mois. Une telle rotation serait cohérente avec les doutes émergents concernant la soutenabilité des investissements dans l'intelligence artificielle.