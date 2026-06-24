Et si le marché signalait une pause du rally IA pour l'été ?
Avec l'envolée boursière des valeurs liées à l'intelligence artificielle ces derniers mois, les facteurs Dynamique, Forte sensibilité au marché et Croissance de S&P ont surperformé l'ensemble du marché américain à un rythme extrême au cours des quatre derniers mois, augmentant le risque d'un "retour de bâton" technique.
Statistiquement, la performance de ces trois facteurs au cours des 84 dernières séances de Bourse, soit environ quatre mois d'activité de marché, se situe à plus de deux écarts-types au-dessus de leur moyenne sur cinq ans, et dépasse même trois écarts-types pour le facteur Dynamique. Cela ne signifie pas nécessairement que les sociétés exposées à ces facteurs sont en situation de bulle, mais cela indique que la tendance est historiquement étirée à court et moyen terme. Par le passé, de telles surperformances ont souvent été suivies d'une sous-performance au cours des mois suivants. Le marché américain avait connu une période assez similaire au printemps de l'an dernier, atteignant un extrême proche des niveaux actuels en juillet 2023. À partir de ce moment-là, le Russell 2000 a commencé à surperformer le Nasdaq 100 pendant environ six mois.
À l'inverse, le facteur "Faible volatilité" pourrait reprendre le leadership au cours des prochains mois, offrant une respiration à la tendance des semi-conducteurs et des autres industries bénéficiant du développement de l'intelligence artificielle. Ce facteur a été le plus délaissé ces derniers mois, tandis que les facteurs "Qualité" et "Petites capitalisations" ont montré des signes de reprise en juin.
Microsoft apparaît également dans cette liste, rappelant qu'une rotation ne signifierait pas nécessairement une sortie complète de la technologie, mais plutôt un arbitrage en faveur de profils plus résilients, moins dépendants de la poursuite immédiate de l'expansion des multiples liés à l'intelligence artificielle.
Nous pourrions donc observer une rotation des flux hors de la technologie et de l'industrie au profit de secteurs plus défensifs au cours des prochains mois. Une telle rotation serait cohérente avec les doutes émergents concernant la soutenabilité des investissements dans l'intelligence artificielle.
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (36,2%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (31,7%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (19,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (12,8%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 28/08/2025, le groupe dispose de 14 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (64,5%), Taiwan (15,2%), Chine (7,1%), Hong Kong (3%), Japon (2,4%), Asie-Pacifique (5,1%), Europe (1,7%) et autres (1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.