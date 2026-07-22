Lancé le 16 juillet par la start-up pékinoise Moonshot AI, Kimi K3 talonne les meilleurs modèles américains dans les classements de référence et leur passe même devant sur la création de sites web. Washington s'agace. Avant de céder à la panique, regardez la facture réelle du modèle. Elle raconte une autre histoire.

Vous connaissez le scénario. Janvier 2025, une inconnue nommée DeepSeek efface des centaines de milliards de dollars de capitalisation en une séance et convainc le marché qu'on peut rivaliser avec les Américains pour une fraction du prix. Dix-huit mois plus tard, rebelote, avec une mise en scène digne d'un blockbuster, et peut-être le catalyseur que la tech chinoise attendait pour rebondir. Le 16 juillet, veille du grand salon de l'IA de Shanghai où Xi Jinping allait faire ses débuts à la tribune, Moonshot AI dégaine Kimi K3. Un modèle de 2 800 milliards de paramètres, présenté par Moonshot comme le plus gros modèle d'IA open source de l'histoire. Traduction pour les non initiés, les poids sont le cerveau du modèle, tout ce qu'il a appris pendant son entraînement. Moonshot promet de les publier le 27 juillet, et les entreprises équipées pourront alors, licence en poche, le télécharger, l'installer chez elles et le modifier à leur sauce, pendant qu'OpenAI et Anthropic gardent le leur sous clé et vendent l'accès au compteur. Pékin en a fait un outil de puissance. Le même jour, 29 pays signaient à Shanghai l'acte fondateur de la WAICO, une organisation mondiale de coopération sur l'IA taillée pour les pays émergents, selon Reuters.

Derrière la machine, un fan de Pink Floyd. Yang Zhilin, passé par Tsinghua puis Carnegie Mellon, a baptisé sa société en chinois Yuezhi Anmian, en hommage à The Dark Side of the Moon.

Presque aussi fort que les Américains

Regardez les classements. Sur l'Intelligence Index d'Artificial Analysis, Kimi K3 affiche 57, juste derrière Claude Fable 5 d'Anthropic (60) et GPT-5.6 Sol d'OpenAI (59). Sur WebDev Arena, le classement dédié à la création d'interfaces web, il s'est même hissé provisoirement en tête, devant Fable 5. Or le code est déjà l'un des débouchés les plus concrets et les plus monétisés de l'IA générative. David Sacks, ancien tsar de l'IA et désormais coprésident du conseil scientifique de la Maison Blanche, a résumé l'ambiance d'un sobre "c'est inquiétant".

Source : Artificial Analysis

Chez Moonshot, on gère un problème de riche. Trop de demande, plus assez de serveurs, les nouveaux abonnements à K3 sont suspendus depuis dimanche. Selon Bloomberg, la société boucle ces jours-ci une levée de fonds qui la valorise 31,5 MdsUSD, ouvrira dès août des discussions pour un ultime tour pouvant grimper jusqu'à 50 MdsUSD, et vise une cotation à Hong Kong dès cette année. Son revenu récurrent annualisé serait passé de plus de 200 MUSD en avril à plus de 300 MUSD en juin. Alibaba et Tencent figurent parmi les investisseurs.

Le trompe-l'oeil du low cost

Sur le papier, l'affaire est belle. Kimi K3 facture 3 USD le million de tokens en entrée et 15 en sortie, quand GPT-5.6 Sol demande 5 et 30, et Fable 5 carrément 10 et 50. Deux à trois fois moins cher que les Américains, le rêve. Sauf que le modèle est un glouton. Pour atteindre le même score que Sol, il lui faut près de 4 fois plus de tokens. L'économie s'évapore donc à l'usage. Jefferies chiffre même un surcoût d'environ 75% à intelligence égale, quand Artificial Analysis, avec sa propre méthode de calcul, ramène les deux modèles à quasi-égalité. Retenez l'essentiel, le low cost est surjoué, sans être une imposture. Moonshot ne s'en cache d'ailleurs pas, ses tarifs ont bondi de 223% sur le modèle précédent, du rarement vu chez un acteur chinois, et K3 s'installe parmi les API les plus chères du pays, d'après le broker.

Autre astérisque, l'origine de la performance. Anthropic accuse Moonshot d'avoir participé, avec DeepSeek et MiniMax, à une vaste opération d'extraction des capacités de Claude, quelque 24 000 comptes frauduleux et plus de 16 millions d'échanges au total, une technique dite de distillation. Rien ne prouve publiquement que K3 doit ses performances à cette pratique, Jefferies note simplement que son fonctionnement coûteux est compatible avec l'hypothèse. L'élève brillant a peut-être regardé sur la copie du voisin.

Huawei, le grand gagnant du bras de fer

Reste la question qui fâche. Sur quelles puces tourne tout ça. Moonshot ne le dit pas, ses rivaux chinois non plus. Côté américain, Washington interdit à la Chine les meilleures puces de Nvidia et n'autorise, sous licence, que la génération précédente. Côté chinois, Pékin refoule ces mêmes puces à la douane, une décision largement vue comme un moyen de pousser ses champions vers le silicium local. Bilan, presque rien ne passe par la voie officielle, le département du Commerce l'a reconnu devant le Congrès mi-juillet, selon CNBC. La contrebande, elle, se porte bien, au moins 1 MdUSD de processeurs interdits ont filé vers la Chine en trois mois au printemps 2025, d'après le Financial Times. Au milieu, Nvidia paie l'addition. Son chiffre d'affaires auprès des clients basés en Chine a fondu de 21% sur l'exercice clos en janvier, son plus gros repli, toutes régions confondues.

Le grand gagnant de ce blocus croisé s'appelle Huawei. Pékin le pousse comme champion national, et les meilleurs élèves suivent. DeepSeek a entraîné une partie de son dernier modèle sur ses puces Ascend, ByteDance, Tencent et Alibaba se sont rapprochés du groupe pour sécuriser de nouvelles commandes, selon Reuters. Au salon de Shanghai, Huawei s’est fait remarquer avec l'Atlas 950 SuperPoD, un système qui fait travailler plus d'un millier de puces comme une seule machine. Comptez toutefois 14 fois plus de puces et 7,4 fois plus d'électricité qu'un système Nvidia Vera Rubin NVL72, d'après Jefferies. Le déficit chinois en gravure de pointe se règle par le nombre, et cette course au volume promet des investissements massifs dans les fonderies du pays, SMIC en tête, estime le broker.

Pour OpenAI et Anthropic, le vrai danger dépasse donc le score de K3, et même sa facture. La Chine met sur la table une intelligence presque au niveau de la frontière, qu'un Etat ou une entreprise peut installer sur ses propres serveurs, livrée avec l'offre diplomatique qui va autour. Pas besoin d'être meilleure ni moins chère, juste assez bonne pour que le reste du monde cesse d'attendre la permission de la Silicon Valley. Le mouvement a d’ailleurs commencé, Composer, le modèle maison de Cursor, l’outil de code que SpaceX vient de s’offrir pour 60 MdsUSD, est construit sur les poids ouverts de Kimi K2.5, le prédécesseur de K3, de l’aveu même de Cursor. Le calendrier n'arrange rien. Les deux Américains ont déposé en juin leur dossier confidentiel d'introduction en bourse, Anthropic pourrait se lancer dès l'automne, OpenAI envisagerait plutôt 2027, selon Bloomberg. Il leur faudra convaincre les investisseurs que leur avance vaut encore le prix demandé.