L'avenir des droits de douane réciproques de Donald Trump est suspendu à la décision de la Cour suprême. Le jugement pourrait être rendu ce mercredi.

La Cour suprême n’indique jamais à l’avance sur quelles affaires elle va se prononcer. Nous savons seulement qu’une ou plusieurs décisions seront rendues aujourd’hui. Les juges avaient tenu une audition début novembre, et un jugement est attendu en ce début d’année.

Ce qui est en jeu ici, c’est l’avenir de la majorité des droits de douane imposés par Donald Trump. En novembre, à quelques jours de l’audition à la Cour suprême, nous expliquions l’affaire en détail.

Au cours de cette audition, les juges s’étaient montrés sceptiques face aux arguments de l’administration américaine. C’est pourquoi les observateurs estiment que la probabilité d’une invalidation par la Cour suprême est assez élevée.

Si cette perspective aurait ravi les marchés il y a quelques mois, il est probable que Wall Street se range plutôt aux côtés de Donald Trump désormais. "Si la Cour suprême statue contre les États-Unis d'Amérique sur cette aubaine en matière de sécurité nationale, ON EST FOUTUS." écrivait en début de semaine le président américain.

Passer à autre chose

Si les investisseurs ne sont pas tout à fait dans l’état d’esprit de Donald Trump, il y a tout de même plusieurs éléments qui laissent penser que tout le monde se satisferait d’une décision de la Cour suprême favorable à l’administration américaine.

D’abord, personne n’a envie que le sujet des droits de douane occupe à nouveau nos journées. Ce que les marchés ont détesté l’an dernier, c’est l’incertitude générée par cette saga. Les menaces, les annonces, les deadlines… Si l’année 2025 s’est achevé avec des niveaux moyens de droits de douane au plus haut depuis un siècle, ils avaient le mérite d’être fixés et de permettre aux entreprises de s’organiser.

Si la Cour suprême venait à invalider les droits de douane, nous aurions en quelque sorte une saison 2 de cette saga. Car Donald Trump peut les réimposer via d’autres lois : section 232 du Trade Expansion Act de 1962, sections 122 et 301 du Trade Act de 1974, section 338 du Trade Act de 1930…

Les droits de douane sont l’élément clé de la politique économique, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il y renonce. Et au-delà, c’est son arme favorite. Ces dernières heures, Donald Trump a ainsi menacé tous les pays commerçant avec l’Iran de tariffs additionnels de 25%.

Combler le déficit

Il y a ensuite le sujet du remboursement. En théorie, si les droits de douane sont illégaux, tout ce qui a été collecté par le gouvernement américain doit être rendu aux entreprises. On imagine le chaos administratif que cela génèrerait.

C’est aussi un élément qui pourrait peser sur le marché obligataire. Car ce sont environ 133.5 milliards de dollars qui sont en jeu avec la décision de la Cour suprême, selon le dernier décompte des douanes américaines. Les taux longs pourraient donc remonter en cas d’invalidation des tariffs, ce qui est généralement un frein pour les marchés actions.

Il est intéressant de noter le renversement complet de perspective du point de vue du marché obligataire. Au printemps dernier, les droits de douane avaient entrainé une remontée des taux, alors que les investisseurs jouaient le sell America trade (ils vendaient les actions US, le dollar et les Treasuries). Donald Trump lui-même avait mis en pause les droits de douane réciproques pour calmer le marché obligataire.

Mais au fur et à mesure, les droits de douane sont devenus une source de revenus qui amortit un peu le déficit américain. Sur l’année fiscale 2025, le déficit s’est ainsi établi à 1 670 milliards de dollars. Alors oui, c’est toujours énorme, mais c’est le chiffre le plus faible en trois ans, et ce sont essentiellement les droits de douane qui expliquent cette réduction.

Crise constitutionnelle ?

Depuis le début de son second mandat, Donald Trump fait tout pour étendre les limites du pouvoir présidentiel. Il ne cesse de défier la justice et a complètement empiété sur les prérogatives du Congrès.

Jusqu’ici, la Cour suprême ne s’est pas vraiment opposée à lui. La question que tout le monde se pose est de savoir s’il peut décider de passer outre une décision de la plus haute juridiction américaine, ce qui serait alors une crise constitutionnelle.

Si ce scénario est envisagé, c’est parce que la Cour suprême ne dispose d’aucun moyen propre pour faire appliquer ses décisions. La responsabilité de leur bonne application incombe au pouvoir exécutif, et donc au président des États-Unis au premier chef.

Dans l’histoire des Etats-Unis, il y a un précédent dans lequel le président ne s’est pas conformé à une décision de la Cour suprême. C’était le président Andrew Jackson en 1832. Il avait alors défié le président de la Cour suprême, avec cette formule restée célèbre : "John Marshall a rendu sa décision, qu’il la fasse appliquer maintenant."