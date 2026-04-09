Certaines annonces font beaucoup de bruit. D'autres, plus discrètes, pourraient pourtant avoir davantage de conséquences industrielles. C'est peut-être le cas de celle d'Air Liquide, qui a annoncé en novembre 2025 la mise en service, à Anvers-Bruges, de la première usine au monde de craquage d'ammoniac à échelle industrielle, capable de convertir 30 tonnes par jour d'ammoniac en hydrogène sans émission directe de CO2.

Le jour J, nous avions bien relayé l’information, sans en mesurer pleinement les implications. Pourtant, en s’attaquant à l’un des principaux points faibles de la thèse hydrogène vert - son transport - Air Liquide est en train de redessiner une partie de l’avenir de l’énergie décarbonée.

Alors oui je sais, le craquage d’ammoniac, ce n’est pas aussi sexy que des panneaux photovoltaïques sur la lune ou de datacenters en orbite (pas idiot du tout comme idée d’ailleurs), mais vous allez comprendre, ça vaut quand même le coup de s’y intéresser.

L’hydrogène, dans la pratique, ça a toujours été un peu compliqué. Le gaz est léger, volumineux, inflammable, fragilise les alliages métalliques et sa manipulation à grande échelle impose des contraintes techniques lourdes.

C’est là que l’ammoniac entre en scène. Depuis plusieurs années il est considéré comme l’un des vecteurs les plus crédibles pour transporter l’hydrogène sur de longues distances, en s’appuyant sur des chaînes de production, de stockage et de transport déjà largement développées à l’échelle mondiale (car l'ammoniac est utilisé pour la production d'engrais).

L’intérêt théorique est connu : produire de l’hydrogène dans des régions où l’électricité solaire ou éolienne est abondante et bon marché, le convertir en ammoniac, le transporter par bateau (dans des méthaniers adaptés, coucou GTT), puis le reconvertir en hydrogène à l’arrivée, sans émettre de CO2. Ce schéma est étudié depuis longtemps par l’industrie et les agences internationales, précisément parce que l’ammoniac bénéficie d’infrastructures logistiques bien plus matures que l’hydrogène.

Cette idée de passer par l’ammoniac pour transporter l’hydrogène ne date donc pas d’hier, mais il existait jusqu’ici un verrou technique : le retour à l’hydrogène. Craquer efficacement l’ammoniac, à grande échelle, avec un procédé industriel robuste, est un véritable défi. C’est précisément là qu’Air Liquide affirme avoir franchi un cap. Et si ce cap se confirme industriellement et économiquement, les implications sont considérables.

Le scénario devient alors beaucoup plus concret. Demain, de l’hydrogène pourrait être produit dans des zones à très bas coût énergétique — Inde, Afrique du Sud, Australie — à partir de solaire ou d’éolien. Cet hydrogène serait ensuite transformé en ammoniac pour être expédié chez les occidentaux. Une fois arrivé chez nous, une partie sera certainement utilisée pour l’agriculture et une autre sera retransformée en hydrogène à proximité des sites industriels consommateurs. Une telle chaîne d’approvisionnement permettrait de contourner une partie des obstacles logistiques qui freinent aujourd’hui l’économie de l’hydrogène.

C’est pour cette raison que l’annonce d’Air Liquide mérite probablement davantage d’attention qu’elle n’en a reçue.

Bien sûr, il reste des inconnues. Le rendement réel du procédé, la pureté de l’hydrogène produit, et, plus largement, l’économie complète de la chaîne ammoniac-hydrogène. Il ne faut pas non plus oublier que l’ammoniac n’est pas une solution miracle : il apporte lui aussi ses contraintes, notamment de sécurité avec lesquelles nous, les Toulousains et les Libanais sommes familiers.

Mais une chose est claire : si le transport de l’hydrogène est le problème, alors le craquage d’ammoniac est une partie essentielle de la réponse. Et si le procédé devient crédible à grande échelle, la thèse de l’hydrogène vert retrouve soudain une dimension beaucoup plus tangible.