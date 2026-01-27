Et un soupçon de politique monétaire

Entre l'affaire Lisa Cook, les menaces d'inculpation contre Jerome Powell et sa succession à la tête de la Fed, la politique monétaire risque de passer au second plan lors de ce meeting.

La Réserve Fédérale entame ce mardi sa première réunion de l'année et tout le monde attend avec impatience la conférence de presse de Jerome Powell demain soir.



Il sera évidemment interrogé sur les taux d'intérêt mais il n'y a pas tellement d'enjeu sur cette réunion. Le comité semble moins divisé qu'il ne l'était en fin d'année dernière. L'idée d'une pause est maintenant assez consensuelle. Même Christopher Waller, qui était le premier à appeler à des baisses de taux, en juin dernier, est désormais pour.



Les investisseurs s'attendent donc à un statu quo et celui-ci devrait se prolonger pendant quelques mois. Désormais, la prochaine baisse de taux est attendue en juin, soit le premier meeting après la fin du mandat de président de Jerome Powell (15 mai).



La conférence de presse sera donc animée par tous les autres sujets qui ont fait l'actualité de la Fed depuis le début de l'année, et la politique monétaire pourrait passer un peu au second plan. D'autant que les médias s'enthousiasment toujours plus pour les affaires judiciaires et la bataille pour la succession de Powell que pour les débats infinis sur le taux neutre.



Il y a d'abord la menace d'inculpation contre Jerome Powell. Début janvier, ce dernier a reçu de la part du ministère de la Justice une citation à comparaître devant un grand jury, concernant la rénovation du siège de la Fed et son témoignage devant le Congrès en juin dernier.



Ensuite, il y a l'affaire Lisa Cook, gouverneure de la Fed licenciée par Donald Trump en août, pour des accusations de fraude hypothécaire. Lors d'une audition la semaine dernière, les juges de la Cour suprême se sont montrés assez sceptiques sur les arguments de l'administration Trump. La décision de la Cour suprême sera clé pour l'indépendance de la Fed. Jerome Powell a d'ailleurs lui-même assisté à l'audition.



Enfin, nous attendons toujours que Jerome Powell clarifie son avenir. Si son mandat de président s'achève en mai, il est gouverneur jusqu'en janvier 2028. Il peut donc choisir de rester pendant deux ans de plus au board de la Fed (c'est maintenant le consensus chez les observateurs), ou démissionner en mai (c'est l'usage pour un président de la Fed en fin de mandat).



In fine, la teneur de la conférence de presse dépendra beaucoup de l'attitude de Jerome Powell. Lui qui nous a habitué depuis si longtemps à ne pas répondre aux attaques du président, à ne pas s'étendre sur les sujets qui ne concernent pas directement la politique monétaire, et aussi à esquiver les questions sur son propre avenir.



Sa vidéo publiée en réponse à la citation à comparaître du Département de la Justice marque une vraie inflexion par rapport à cette position historique. C'est la première fois qu'il descend véritablement dans l'arène pour répondre à Donald Trump.



Dans cette bataille pour l'indépendance de la Fed, Jerome Powell dispose en tout cas du soutien de Wall Street, des élus du Congrès et même de l'opinion publique américaine. Selon une enquête Gallup réalisée en décembre, le président de la Fed bénéficie du taux d'approbation le plus élevé parmi les principales personnalités politiques de Washington.