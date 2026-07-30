A première vue, la croissance américaine du deuxième trimestre 2026 déçoit, avec un PIB en hausse de seulement 1,5% en rythme annualisé, après 2,1% au premier trimestre. Cette décélération masque toutefois une demande intérieure privée nettement plus robuste que ne le laisse penser, ce qui relativise fortement l'idée d'un véritable ralentissement de l'économie américaine.

Les ventes finales réelles aux acheteurs privés domestiques, qui additionnent les dépenses de consommation et l'investissement fixe privé et constituent ainsi un bon thermomètre de la demande du secteur privé, ont bondi de 3,9%, soit leur rythme le plus soutenu depuis le premier trimestre 2023, contre seulement 1,7% au trimestre précédent. La consommation a accéléré dans les biens comme dans les services, tandis que les entreprises ont continué d'investir dans les équipements et les produits de propriété intellectuelle, notamment les logiciels et la recherche-développement.La faiblesse du produit intérieur brut provient surtout de composantes plus volatiles. Les importations ont fortement augmenté, notamment dans les biens d'équipement, les semi-conducteurs et les équipements de télécommunication, dans un contexte de boom des investissements liés à l'intelligence artificielle, tandis que la croissance des exportations a ralenti. Il convient toutefois de ne pas interpréter la contribution négative du commerce extérieur comme la preuve que la hausse des importations a, en elle-même, amputé la croissance, car celles-ci sont retranchées du calcul afin de neutraliser les biens et services produits à l'étranger déjà comptabilisés dans la consommation ou l'investissement. Le déstockage des entreprises a également pesé sur l'activité, tout comme le recul des dépenses publiques fédérales.La publication dessine ainsi une économie américaine toujours vigoureuse sous la surface, accompagnée de pressions inflationnistes persistantes. L'indice des prix PCE a accéléré à 5,1% en rythme annualisé, contre 4,6% au trimestre précédent, même si sa composante sous-jacente a ralenti à 3,4%, contre 4,4%. Un cocktail de demande solide et d'inflation encore élevée qui rend l'attentisme de la Fed de plus en plus difficile à justifier.