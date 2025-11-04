Le marché de l’emploi américain montre des signes de faiblesse persistants, selon les données publiées mardi par Indeed. L’indice des offres d’emploi établi par la plateforme est tombé à 101,9 au 24 octobre, son niveau le plus bas depuis février 2021. Cela marque un recul de 0,5% depuis le début du mois et de 3,5% depuis la mi-août, période de référence du dernier rapport JOLTS disponible. Ce ralentissement survient alors que le blocage budgétaire du gouvernement fédéral empêche la publication des données officielles par le Bureau of Labor Statistics.

La baisse du nombre d’annonces s’accompagne d’un ralentissement de la dynamique salariale. D’après Indeed, les salaires proposés dans les nouvelles offres d’emploi ont progressé de 2,5% sur un an en août, contre 3,4% en janvier. Le dernier rapport JOLTS publié, qui datait d’août, faisait état de 7,23 millions d’offres, un chiffre stable sur un mois mais en recul de 7% depuis janvier. Cette tendance semble se confirmer et inquiète la Réserve fédérale, qui multiplie les signaux d’alerte sur la dégradation du marché du travail.

Face à ces indicateurs, la Fed a décidé la semaine dernière de baisser son taux directeur d’un quart de point, le ramenant entre 3,75% et 4%. Les responsables monétaires invoquent un affaiblissement de l’emploi devenu prioritaire, malgré une inflation toujours supérieure à l’objectif de 2%. La gouverneure Lisa Cook a souligné que la banque centrale s’appuyait désormais sur des données alternatives comme celles d’Indeed pour suivre l’évolution du marché du travail. Le rapport mensuel sur les créations d’emplois, qui devait paraître vendredi, est également suspendu en raison de l’impasse budgétaire. Les économistes s’attendaient à une perte de 60 000 emplois en octobre et à une hausse du taux de chômage à 4,5%.