"L'activité des entreprises a continué de croître en décembre, clôturant un autre trimestre de croissance robuste, mais la résilience de l'économie américaine montre des signes de fissures. Les nouvelles commandes passées auprès des prestataires de services ont enregistré leur plus faible progression en 20 mois ce qui, accompagné de la première baisse des commandes industrielles depuis un an, indique un affaiblissement généralisé de la croissance de la demande", a expliqué Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.