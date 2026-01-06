Etats-Unis : le PMI Composite en décembre quasiment en ligne avec les prévisions

Aux Etats-Unis, le PMI Composite en décembre ressort à 52,7 quasiment en ligne avec le consensus : 53. Il s'élevait à 54,2 en novembre. L'indice PMI des Services s'est établi à 52,5 contre 52,9 attendu après 54,1 en novembre, marquant ainsi la croissance la plus lente enregistrée depuis huit mois (depuis avril 2025).

"L'activité des entreprises a continué de croître en décembre, clôturant un autre trimestre de croissance robuste, mais la résilience de l'économie américaine montre des signes de fissures. Les nouvelles commandes passées auprès des prestataires de services ont enregistré leur plus faible progression en 20 mois ce qui, accompagné de la première baisse des commandes industrielles depuis un an, indique un affaiblissement généralisé de la croissance de la demande", a expliqué Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global Market Intelligence.

