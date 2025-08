Le limogeage brutal d'Erika McEntarfer, cheffe du Bureau américain des statistiques du travail (BLS), par Donald Trump, ravive les craintes d'une instrumentalisation politique des données économiques. Ce geste fragilise une institution clé au moment où la fiabilité des indicateurs est cruciale pour comprendre la santé de la première économie mondiale.

Trump fragilise la confiance dans les statistiques économiques américaines

Craintes de manipulation des chiffres de l’emploi aux Etats-Unis

Risque global de politisation des agences statistiques nationales

La destitution d’Erika McEntarfer par Donald Trump alimente le soupçon de manipulation des données économiques. Le président l’a accusée, sans preuve, de truquer les chiffres de l’emploi, ouvrant une brèche dangereuse dans l’indépendance du Bureau américain des statistiques du travail. "Imaginez si l’une de vos préoccupations est qu’un larbin soit nommé à la tête de l’agence et que les chiffres soient falsifiés", s’alarme Michael Strain, économiste au sein d’un think tank conservateur.

Aux Etats-Unis comme ailleurs, les agences statistiques peinent déjà à remplir leur mission, minées par le manque de moyens et des méthodes de collecte vieillissantes. La politisation du BLS intervient alors que les banques centrales, les marchés et les entreprises s’appuient plus que jamais sur des données fiables. Ce climat d’incertitude érode la confiance dans les institutions.

Grèce, Argentine... des précédents qui alertent

Les exemples étrangers illustrent les risques d’une telle dérive : en Argentine, en Turquie ou en Grèce, la manipulation ou l’opacité statistique a eu un coût élevé en crédibilité. "Une fois la confiance entamée, la restaurer est extrêmement difficile", avertit Julian Evans-Pritchard, analyste chez Capital Economics, évoquant le scepticisme persistant autour des chiffres chinois malgré plusieurs ajustements méthodologiques.

Au-delà du BLS, Trump envisage d’élargir la logique politique à l’ensemble de la fonction publique fédérale, via un projet de décret. Ce dernier, s’il est adopté, permettrait de nommer et révoquer à volonté les agents publics, y compris dans les agences statistiques. Un tournant potentiellement décisif pour l’indépendance de l’appareil d’Etat américain.