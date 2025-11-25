Les prix à la production ont progressé modérément en septembre, laissant entrevoir un possible apaisement des pressions inflationnistes. L’indice PPI a augmenté de 0,3% sur un mois, conformément aux attentes, mais sa version sous-jacente, excluant l’alimentation et l’énergie, n’a avancé que de 0,1%, contre 0,2% anticipé. Sur un an, les hausses s’établissent respectivement à 2,9% pour l’indice global et 2,6% pour le sous-jacent. Les prix des biens, en particulier l’énergie (+3,5%) et l’alimentation (+1,1%), ont été les principaux moteurs, alors que les prix des services sont restés globalement stables.

Dans les services, les secteurs du transport et de l’entreposage ont connu une hausse de 0,8%, et les tarifs aériens ont progressé de 4%. Ces données, initialement retardées en raison d’une fermeture partielle du gouvernement, interviennent alors que l’incertitude persiste sur les futures publications statistiques, notamment le CPI d’octobre déjà annulé. Le prochain indicateur clé d’inflation, celui de novembre, est attendu pour le 18 décembre.

Côté consommation, les ventes au détail ont affiché une progression de 0,2% en septembre, un chiffre légèrement inférieur aux prévisions. Hors automobile, la hausse atteint 0,3%, en ligne avec les attentes. Les ventes des détaillants divers ont bondi de 2,9%, et celles des stations-service de 2%, soutenues par la hausse du carburant. En revanche, les ventes en ligne et celles des magasins de sport, loisirs et musique ont reculé. Les bars et restaurants confirment leur bonne dynamique avec une hausse mensuelle de 0,7% et annuelle de 6,7%. Globalement, les ventes au détail ont progressé de 4,3% sur un an, dépassant l’inflation annuelle de 3%.