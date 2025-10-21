Après plusieurs années de sous-performance, les small caps américaines ont amorcé un rattrapage depuis l'été, dans le sillage des anticipations de baisses de taux de la Fed. Mais la chute des banques régionales, en fin de semaine dernière, a déjà entamé une partie de la remontée.

Si l’on prend un peu de recul, nous sommes dans un marché haussier depuis maintenant trois ans (les indices actions ont marqué un point bas en octobre 2022). Sur cette période, le rallye a été porté par les grandes valeurs de la tech (Nvidia + 1440%, Meta +444%, Alphabet +155%, Microsoft +117%...) qui profitent de l’engouement pour l’IA. Ainsi, le S&P 500 progresse de 80% depuis octobre 2022, quand le Russell 2000 ne gagne que 40%.

Source : Zonebourse

Les small caps ont notamment été pénalisées par la remontée des taux, car elles sont souvent plus endettées. A l’inverse, les géants de la tech sont assis sur des montagnes de cash, désormais bien mieux rémunérés, et ont très peu de dette.

Mais depuis trois mois, et le retour des paris sur les baisses de taux de la Fed, les small caps surperforment à nouveau. Je dis à nouveau parce qu’historiquement les small caps surperforment les larges. Pourquoi ? Parce qu’il y a en principe plus de croissance sur ce segment de la cote, là où les valeurs des grands indices sont plus à maturité.

Attention aux banques régionales

On constate néanmoins que cette dynamique a été un peu stoppée en fin de semaine dernière. En cause, la chute des banques régionales, qui sont une composante importante du Russell 2000.

Plusieurs défauts font craindre le début d’une spirale plus négative pour les banques. Et les banques régionales sont en première ligne, car elles ont des bilans moins solides que les géants de Wall Street.

Les investisseurs ont tous en mémoire la crise des banques régionales de mars 2023, qui avait conduit à la faillite de plusieurs d’entre elles. Le contexte est toutefois différent puisque ce qui inquiète aujourd’hui c’est le risque de crédit (des emprunteurs qui ne remboursent pas). Au printemps 2023, c’était la remontée des taux d’intérêt qui avait mis en difficulté ces institutions.

La bonne nouvelle c’est que, cette fois-ci, la Fed est dans un cycle de baisse de taux. Un environnement plutôt favorable aux small caps. Les marchés anticipent 5 baisses supplémentaires de 25 points de base d’ici à fin 2026.