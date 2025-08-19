Voici, de la meilleure performance à la pire performance, quelques commentaires sur une dizaine de produits largement commentés cette année (Défense, Value, Amérique Latine, UK, Canada, Japon, Biotech, Santé, Small Caps US, Services Pétroliers et Stratégies Baissières). Un tableau récapitulatif suit.
- La meilleure perf sans mérite : iShares Global Aerospace & Defence UCITS (IE000U9ODG19) : le secteur de la défense était plutôt offensif cette année. Miser sur les dépenses militaires a garanti 28,4% de gains en 2025.
- La bonne pioche : iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS (ISIN : IE00BQN1K901) : cet ETF exposé aux entreprises value européennes s'est très bien comporté : +23,7% cette année. Il a bénéficié de sa large exposition aux valeurs financières du vieux continent, particulièrement performantes cette année.
- L'outsider : Amundi MSCI EM Latin America UCITS (ISIN : LU1681045024) : ce tracker est exposé aux actions d'Amérique Latine. Sa performance en euros est élevée (+16,4%), grâce à son exposition aux valeurs bancaires principalement.
- God Save The King : SPDR FTSE UK All Share UCITS (ISIN : IE00B7452L46) : là encore, cet ETF a affiché un solide parcours de +13% en 2025 en monnaie locale (GBP). Il affiche +9% en EUR, ce qui reste conséquent. Le choix du FTSE All Share permettait de s'exposer aux grosses comme aux petites valeurs britanniques.
- Deux perfs honorables : iShares MSCI Canada UCITS (ISIN : IE00B52SF786) : cet ETF qui suit le marché canadien a gagné 5,4% en 2025 en EUR et 14,1% en CAD. Cela reste une bonne pioche, même si, comme nous allons le voir sur d'autres produits, l'effet de change est un déterminant très important de la performance en 2025 / iShares Nikkei 225 UCITS (ISIN : IE00B52MJD48) : miser sur le marché japonais a permis aux investisseurs d'afficher un petit +5,4% cette année.
- Effet de change fatal : Invesco Nasdaq Biotech UCITS (ISIN : IE00BQ70R696) : on touche du doigt une fois encore l'effet de change. Opter pour les biotechs US était dans l'absolu une bonne idée puisqu'elles affichent 10,5% de gains en 2025, un peu plus que le S&P 500. Mais en incluant l'effet de change pour un produit en EUR, le bilan est nettement moins heureux : -3,2%.
- La fausse bonne idée : Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF : miser sur les petites valeurs américaines a été une thématique embouteillée à la réélection de Donald Trump puis à son investiture. Mais c'était une mauvaise idée, ou une idée trop précoce. L'indice Russell 2000 gagne 3% en 2025, assez loin derrière ses homologues de Wall Street. Pire, l'effet de change a creusé la perte de l'ETF de Xtrackers, qui affiche -7,7% au compteur pour les clients qui ont acheté le produit en EUR.
- La fausse protection : Xtrackers MSCI World Health Care UCITS (ISIN : IE00BM67HK77) : être très défensif n'a pas vraiment porté ses fruits cette année. La santé a souffert des menaces de Trump et de quelques accidents industriels majeurs (UnitedHealth, Novo Nordisk…). L'ETF a perdu 9% cette année.
- Drill, baby drill : VanEck Oil Services UCITS (ISIN IE000NXF88S1) : les espoirs de reprise du forage pétrolier aux Etats-Unis accompagnant le retour aux affaires de Donald Trump se sont assez vite heurtés à la baisse des cours de l'or noir. Ce qui semblait être une bonne idée au milieu d'autres "Trump Trades" s'est avéré être une très mauvaise affaire. La version en euros du produit chute de plus de 18% en 2025.
- Les produits à éviter : Les stratégies de couverture (stratégies baissières en l'occurrence) n'ont pas bien fonctionné en 2025. Des ETF comme l'Amundi MSCI USA Daily (-1x) Inverse UCITS (LU1327051279) ou l'Amundi ShortDAX daily (-1x) Inverse UCITS (ISIN : LU2572257041) ont perdu entre 15 et 20%. Le fameux BX4, souvent sorti du chapeau par les vendeurs de cataclysme boursier, ferme la marche à -19%.
|Thématique
|Perf 2025 en monnaie locale / principale
|Perf 2025 en EUR
|Défense
|43%
|28,20%
|Value
|24%
|24%
|Amérique Latine
|16,40%
|16,40%
|UK
|13%
|9%
|Canada
|14,10%
|5,40%
|Japon
|10,80%
|5,20%
|Biotech
|10,50%
|-3,20%
|Smallcaps US
|3%
|-7,70%
|Santé
|2,20%
|-9%
|Services Pétroliers
|-10,40%
|-18,50%
|BX4
|-19%
|-19%
Perfs 2025 au 18 août 2025
