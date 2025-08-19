ETF 2025 : les meilleures et les pires performances depuis le début de l'année

Nous nous sommes plongés dans l'historique des suggestions d'ETF de la fin 2024 et du début 2025 pour dresser le bilan des performances des produits cités le plus souvent sur Zonebourse. Nos choix préférés (défense, value, UK) ont bien fonctionné, d'autant qu'ils étaient relativement immunisés contre l'effet de change, qui a transformé de bonnes idées en idées passables, voire mauvaises.