Euronext annonce le lancement d'Euronext ETF Europe, première place de marché entièrement intégrée dédiée aux fonds cotés (ETF et ETP) à l'échelle européenne. Cette initiative, inscrite dans le plan stratégique "Innovate for Growth 2027", vise à réduire la fragmentation du marché, améliorer l'efficacité opérationnelle et accélérer le développement de l'investissement passif en Europe.

Pour la première fois, les émetteurs pourront coter un ETF une seule fois sur une plateforme unifiée et le rendre accessible sur l’ensemble des marchés d’Euronext (Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Milan, Oslo et Paris).

Cette infrastructure unique regroupera cotation, négociation, compensation et règlement-livraison dans un environnement harmonisé. Les courtiers et membres de marché bénéficieront d’un accès centralisé à toute l’offre via un carnet d’ordres consolidé, alimenté par la plateforme Optiq. Ce système favorisera une meilleure formation des prix, des spreads plus serrés et une exécution de qualité. Le post-marché sera également rationalisé : les opérations seront compensées par Euronext Clearing, tandis que le règlement en euros passera par Euronext Securities via la plateforme Target2-Securities.

Les investisseurs, notamment particuliers, auront accès à un éventail élargi d’ETF, avec une meilleure visibilité sur les prix, davantage de liquidité et des frais réduits. Les émetteurs, eux, profiteront de démarches administratives simplifiées, de délais de mise sur le marché raccourcis, et d’une plus grande souplesse dans la distribution transfrontalière, promet le groupe. Ils pourront proposer leurs produits en différentes devises, adaptés aux préférences locales des investisseurs européens.

Le projet bénéficie du soutien de plus de 90% des acteurs du marché des ETF en Europe, dont Amundi, BlackRock, Vanguard, HSBC, Invesco ou encore BNP Paribas Asset Management. Pour Euronext, cette initiative marque un pas décisif vers une Union européenne de l’épargne et de l’investissement. "Nous posons un nouveau standard de transparence, d’accessibilité et d’échelle pour l’investissement en Europe", résume Anthony Attia, responsable mondial des dérivés et du post-marché chez Euronext.