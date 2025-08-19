VanEck se réjouit via un communiqué que son ETF VanEck Quantum Computing UCITS ait franchi le cap des 100 MUSD d'encours en trois mois. L'occasion de plonger dans sa composition pour observer l'écosystème de l'informatique quantique en bourse.

Cet ETF compte 29 positions. On y retrouve quelques poids lourds qui disposent d'une branche dédiée à l'informatique quantique, comme Intel, Alphabet, Microsoft ou IBM. Si la sélection fait la part belle aux Etats-Unis, on y retrouve aussi Samsung Electronics, Deutsche Telekom, Infineon, Fujitsu, Sony, Nokia ou Ericsson. Plus surprenant, Boeing, Wells Fargo, Bank of America et Deutsche Telekom sont aussi de la partie. La raison ? Ces entreprises s'y intéressent à travers divers projets, comme ici chez Wells Fargo ou là chez Boeing (même si l'industriel n'a visiblement pas encore bien exploité le concept de "comment les ordinateurs quantiques pourraient aider à concevoir des avions" cité dans l'exemple).

Mais ce sont les acteurs moins connus du grand public ou plus spécialisés qui sont les plus intéressants

Les trois premières pondérations sont IonQ (8,6% de l'actif net de l'ETF), Synopsys (5,8%) et Rigetti (5,1%).

IonQ et Rigetti sont des pure player de l'informatique quantique. Ce qui signifie que les dossiers se paient ultra-cher mais ne sont pas près de gagner leur premier dollar, comme l'a laissé entendre en début d'année le volubile patron de Nvidia, Jensen Huang. Synopsys est un acteur plus diversifié et déjà bien en place, qui génère des bénéfices depuis longtemps. La quatrième position de l'ETF, D-Wave (4,96% de l'encours), ressemble, elle aussi, à Rigetti et IonQ : pas de revenus, des levées de fonds énormes et beaucoup de promesses. Quantum Computing (2,2% de l'encours) a aussi sa place au sein de l'ETF en tant que grand ancien du secteur. Enfin, on retrouve en dernière pondération Arqit Quantum (0,35% de l'encours), une entreprise britannique prometteuse qui est allée se faire coter aux Etats-Unis.

Techniquement, l'ETF thématique de VanEck est un produit capitalisant à réplication physique avec des frais relativement élevés (0,55%) et une prise de risque importante, tempérée par les grosses valeurs de la tech, de l'industrie et des télécoms présentes dans la sélection. La version en euros est disponible ici.

