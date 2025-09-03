👉 Une révolution démocratique de l’investissement ?

👉 Ou une bombe à retardement prête à exploser quand tout le monde voudra sortir en même temps ?

Dans cette vidéo, on décortique :

  • L’explosion du nombre d’ETF et des encours,
  • Les géants qui dominent le marché (BlackRock, Vanguard, State Street),
  • Les produits absurdes (IA, cannabis, croquettes vegan…),
  • Les dangers systémiques d’un marché devenu trop gros,
  • Et surtout : comment toi, investisseur, tu peux surfer la vague… sans boire la tasse.

👉 Est-ce que les ETF sont l’avenir… ou la prochaine crise déguisée en innovation

  • 0:00 Intro
  • 3:00 En 2010...
  • 3:56 Les clients
  • 5:04 Les gros acteurs
  • 5:52 Les Winners européens
  • 6:23 Un ETF par fantasme
  • 7:34 Le rsique de la vague
  • 9:10 Encart sur le risque systémique
  • 10:46 Problème numéro 5
  • 11.10 Comment s'en sortir
  • 12:29 Conclusion

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.

