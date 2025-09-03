👉 Une révolution démocratique de l’investissement ?
👉 Ou une bombe à retardement prête à exploser quand tout le monde voudra sortir en même temps ?
Dans cette vidéo, on décortique :
- L’explosion du nombre d’ETF et des encours,
- Les géants qui dominent le marché (BlackRock, Vanguard, State Street),
- Les produits absurdes (IA, cannabis, croquettes vegan…),
- Les dangers systémiques d’un marché devenu trop gros,
- Et surtout : comment toi, investisseur, tu peux surfer la vague… sans boire la tasse.
👉 Est-ce que les ETF sont l’avenir… ou la prochaine crise déguisée en innovation
- 0:00 Intro
- 3:00 En 2010...
- 3:56 Les clients
- 5:04 Les gros acteurs
- 5:52 Les Winners européens
- 6:23 Un ETF par fantasme
- 7:34 Le rsique de la vague
- 9:10 Encart sur le risque systémique
- 10:46 Problème numéro 5
- 11.10 Comment s'en sortir
- 12:29 Conclusion
Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.
