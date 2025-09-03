En 2025, il y a désormais plus d'ETF que d'actions cotées aux Etats-Unis… Oui, tu as bien lu : plus de 4 300 produits financiers… et une machine qui pèse plus de 17 000 milliards de dollars dans le monde.

👉 Une révolution démocratique de l’investissement ?

👉 Ou une bombe à retardement prête à exploser quand tout le monde voudra sortir en même temps ?

Dans cette vidéo, on décortique :

L’explosion du nombre d’ETF et des encours,

Les géants qui dominent le marché (BlackRock, Vanguard, State Street),

Les produits absurdes (IA, cannabis, croquettes vegan…),

Les dangers systémiques d’un marché devenu trop gros,

Et surtout : comment toi, investisseur, tu peux surfer la vague… sans boire la tasse.

👉 Est-ce que les ETF sont l’avenir… ou la prochaine crise déguisée en innovation

0:00 Intro

3:00 En 2010...

3:56 Les clients

5:04 Les gros acteurs

5:52 Les Winners européens

6:23 Un ETF par fantasme

7:34 Le rsique de la vague

9:10 Encart sur le risque systémique

10:46 Problème numéro 5

11.10 Comment s'en sortir

12:29 Conclusion

Thomas Veillet est un chroniqueur financier suisse, connu pour sa capacité à décrypter l’actualité économique et les marchés avec humour, clarté et un sens affûté de la vulgarisation. Ancien trader professionnel à Genève, il a géré l’argent de plusieurs banques et fonds d’investissement. En 2006, il crée une chronique matinale quotidienne sur les marchés financiers, connue pour son ton direct, souvent sarcastique, et sa capacité à rendre la finance aussi accessible qu’un bon polar. Cette chronique est aujourd’hui publiée sur Investir.ch, média financier suisse qu’il a cofondé, et est suivie par des milliers de lecteurs chaque matin. En 2020, Thomas transpose son style unique à l’univers vidéo avec la chaîne Swissquote (FR) sur YouTube, où il commente l’actualité boursière avec une liberté de ton rare dans la finance traditionnelle. Résultat : plus de 55'000 abonnés à ce jour et une communauté en pleine croissance.

