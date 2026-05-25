Selon BlackRock, de meilleurs connexions sont nécessaires à la fois pour offrir plus de liquidité aux investisseurs et pour préparer l'arrivée prochaine du règlement-livraison en un jour (T+1).

Fragmentation… Telle est la vision de BlackRock à l’égard du marché européen des ETF. Et pour la société de gestion, cette situation est loin d’être optimale. "Dans de nombreux cas, le lieu de négociation est déterminé par des contraintes post-négociation telles que le lieu de règlement, plutôt que par l'intérêt des investisseurs fondé sur la liquidité ou le prix", explique-t-elle dans une note, faisant écho aux remarques d’autres intervenants. Autrement dit, à l’heure où l’Union européenne vise une meilleure intégration de ses marchés financiers, les investisseurs en ETF ne profitent pas encore de conditions optimales.

Certes, à l’image de Target2-Securities, diverses initiatives ont démontré que l’Europe disposait déjà d’outils adéquats. Cependant, de l’avis de BlackRock, les connexions sont actuellement insuffisantes.

La société américaine propose dès lors quatre axes d’amélioration avec pour ligne directrice de "connecter les silos d’ETF européens", sans viser une consolidation globale ni bouleverser les modèles opérationnels existants.

Un double objectif… avec T+1 en ligne de mire

Sans surprise, l’objectif principal est d’offrir plus de profondeur et de compétitivité aux investisseurs, notamment individuels, la levée des contraintes post-négociation pouvant leur ouvrir les portes d’autres marchés offrant de meilleures conditions.

BlackRock a aussi en ligne de mire le prochain passage à T+1. Pour mémoire, l’Europe prévoit de ramener, dès octobre 2027, le délai de règlement-livraison à 1 jour ouvré (contre 2 actuellement). Un projet qui fait d’ailleurs l’objet actuellement d’une enquête de l’AMF sur l’état d’avancement des acteurs locaux. Nombre de gestionnaires d’actifs (dont BlackRock) estiment en tout cas que cette réforme risque d’entraîner des frictions dans les opérations post-négociation sur les ETF rendant d’autant plus impérative une harmonisation en amont.

Préserver la concurrence

En premier lieu, BlackRock insiste sur la nécessité de favoriser la concurrence entre les plateformes. Cette dernière a en effet engendré de nombreux bénéfices que cela concerne les tarifs, les horaires de négociations ou les mécanismes d’exécution. L’exemple américain montre d’ailleurs que plusieurs plateformes peuvent créer un marché efficient dès lors qu’elles sont correctement connectées (compensation, règlement centralisé…).

Autrement dit, contrairement à ce que pourrait laisser suggérer une vision simpliste, "l'intégration du marché européen des ETF ne nécessite pas la consolidation des plateformes de négociation".

Se référer à la « consolidated tape » des actions

L’une des solutions d’après BlackRock réside dans l’utilisation d’une base de données éprouvée afin que les investisseurs et leurs intermédiaires aient une vue d’ensemble et puissent ainsi sélectionner la plateforme la plus compétitive au lieu de se rabattre par défaut sur leur marché domestique.

La société de gestion suggère ici de se tourner vers la "consolidated tape" des actions européennes.

Harmoniser les modèles de règlement

Si des progrès ont été faits dans les traitements post-négociation grâce aux dépositaires centraux internationaux (ICSD) ou à Target2-securities, quelques faiblesses demeurent dans le domaine des ETF.

BlackRock note par exemple que les dépositaires centraux appliquent encore des règles différentes (heures limites, cycles de règlement…) avec à la clé des risques opérationnels notamment dans la perspective du passage à T+1.

"Un règlement harmonisé est un fondement nécessaire à la liquidité paneuropéenne des ETF", explique la note.

Utiliser la compensation centralisée

Le quatrième et dernier axe concerne la compensation. Le recours à une compensation centralisée aurait pour BlackRock l’avantage de ne plus conditionner le choix de la plateforme aux préférences (ou contraintes) de règlement.

BlackRock cite le cadre d’Euronext ETF Europe estimant que les autorités et les acteurs du secteur devraient soutenir une adoption plus large de ce modèle, afin que les investisseurs puissent accéder à plusieurs plateformes tout en ayant le choix du dépositaire.