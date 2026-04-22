Les dernières statistiques à fin mars montrent que quelques grands noms continuent à dominer les classements que ce soit en termes d'actifs gérés ou de collecte.

Les ETF volent de record en record. Au premier trimestre, le secteur a notamment enregistré une collecte mondiale de 626,42 milliards de dollars, selon la société d’analyse ETF GI. Du jamais vu. Mais il est aussi et surtout intéressant de noter que le marché demeure extrêmement concentré.

58,4% du marché pour le trio de tête

Aujourd’hui, ETF GI recense 16.284 produits issus de 994 fournisseurs et cotés sur 85 places dans le monde. Il n’empêche que le marché fait la part belle aux poids lourds. En tête, iShare gère 5.430 milliards de dollars d’ETF, soit 27,1% du marché. Vanguard suit avec 4.290 milliards de dollars (21,4% du total). Quant à la troisième marche du podium, elle est occupée par State Street SPDR et ses 1.980 milliards de dollars d’actifs (9,9%).

En d’autres termes, le trio de tête contrôle à lui seul 58,4% du marché laissant à peine plus de 40% des actifs aux 991 autres fournisseurs d’ETF. Et surtout "aucun autre fournisseur ne pèse plus de 5% des actifs totaux", précise ETF GI.

50 milliards de dollars collectés par 6 ETF

Les produits proposés par iShare, Vanguard ou State Street SPDR se retrouvent d’ailleurs en tête du palmarès de la collecte par ETF. Sur le seul mois de mars, 20 ETF ont représenté 54% de la collecte mondiale de 174,4 milliards de dollars. Les six premiers d’entre eux sont tous issus de ces trois sociétés de gestion et ont collectivement passé la barre des 50 milliards de dollars collectés (30% du total), State Street SPDR Portfolio S&P500 ayant décroché la palme avec 16,8 milliards de dollars au compteur.

Même constat en Europe

Et en Europe, la situation est-elle différente ? A première vue, le marché est là aussi étendu avec 3.290 milliards de dollars gérés au travers de 3.683 produits proposés par 149 fournisseurs et cotés sur 32 places boursières. Cependant, les positions apparaissent encore plus resserrées qu’à l’échelle mondiale. En tête, on retrouve une nouvelle fois iShare avec une part de marché de 39,8% (1.310 milliards de dollars d’actifs). Son dauphin a une empreinte plus locale s’agissant d’Amundi. La société française contrôle 12,4% des actifs (407,38 milliards de dollars). Elle est suivie par Xtrackers et ses 332 milliards de dollars (10,1%).

Même si les positions sont moins équilibrées qu’au niveau mondial, le trio de tête représente donc sur le continent 62,3% du marché. ETF GI précise tout de même que si les 146 autres acteurs se partagent moins de 38% des actifs, les plus gros d’entre eux approchent des 8%.

Enfin, le bilan produit par produit ne fait que confirmer la très grande concentration du marché européen. 6 ETF ont capté plus de 1 milliard de dollars chacun en mars, regroupant à eux seuls 72,5% de la collecte du mois, la première place revenant au Vanguard FTSE All Word UCITS avec 2,45 milliards de dollars de flux entrants, soit 18% de la collecte européenne du mois.