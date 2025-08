ETF : tout ce qui brille n'est pas or

A chaque fois que l'or s'invite dans une discussion entre investisseurs, une main se lève toujours pour demander : "Et l'argent, alors ?" Comme si on évoquait le champagne et que quelqu'un suggérait une limonade premium. On appelle ça "l'or du pauvre", expression assez juste si on comprend bien que les deux métaux partagent surtout un éclat et une réputation flatteuse, mais peu de fondamentaux.

Dans une note récente, Aakash Doshi, responsable de la stratégie or chez State Street, s’attaque à ce faux dilemme entre les deux métaux précieux. Titre sans ambiguïté : Silver is no substitute for gold. Traduction libre : comparez tout ce que vous voulez, mais évitez de confondre le vrai avec le toc. Premier point : la volatilité. Sur les 40 dernières années, le prix de l’or a bougé en moyenne 1,3 point de moins que celui des actions US, tandis que l’argent affichait une volatilité supérieure de 10 points. Les amateurs de sensations fortes peuvent se réjouir. Les autres préféreront dormir tranquille. Ajoutez à cela le plaisir rare d’enregistrer 18 chutes de plus de 10% pour l’argent sur cette période, contre seulement 4 pour l’or. C’est un peu comme comparer un yoyo à un presse-papier. Mais le plus savoureux reste la conclusion : malgré ces soubresauts, les rendements moyens trimestriels des deux métaux sont presque identiques (1,8% pour l’argent, 1,7% pour l’or). Le même résultat, avec plus de stress. Un excellent cas de finance comportementale. Autre souci : la corrélation avec les actions. L’or trace sa route, souvent à contre-cycle. L’argent, lui, suit le marché comme un élève appliqué suit le professeur, ou comme un métal industriel suit les PMI. Car c’est bien là le fond de l’affaire : l’argent est utilisé dans les panneaux solaires, les batteries, les circuits imprimés. Quand l’industrie tousse, l’argent est censé dégringoler. A ce rythme, ce n’est pas une valeur refuge, c’est un proxy du cycle manufacturier. Et puis il y a la cerise sur le lingot : les banques centrales. Elles achètent de l’or par cargaisons entières pour "dédollariser", "diversifier" ou simplement dormir un peu mieux la nuit. Résultat : en 2024, l’or est passé devant l’euro comme deuxième réserve mondiale. L’argent ? Pas invité à la table. Pas même un siège pliant au fond de la salle. Ce que rappelle Doshi, c’est qu’investir dans l’or, ce n’est pas choisir un métal au hasard. C’est miser sur un actif rare, liquide, intégré au système monétaire mondial, et dopé par une demande stratégique. L’argent, lui, est coincé entre la promesse de briller un jour, et la réalité de finir en soudure industrielle. Bref, si vous cherchez un actif défensif, passez votre chemin. Tout ce qui brille n’est pas or. Parfois, c’est juste de l’argent — et ce n’est pas une métaphore. On apprécie la démonstration, mais on rappellera quand même que State Street prêche pour sa paroisse : c'est le propriétaire du plus gros ETF sur l'or du monde, le SPDR Gold Shares ETF-USD, qui pèse pas loin de 100 milliards de dollars. Le plus gros ETF sur l'argent, lui, est logé chez le rival iShares et pèse 16,8 milliards de dollars. Reste qu'il a gagné 30,5% en 2025 contre 28,5% pour le SPDR Gold. Et toc.