Les ETF thématiques sont rarement de bonnes affaires. Trop concentrés, trop en retard, trop chers… ils suscitent pas mal de critiques, comme nous l'avons déjà expliqué ici. Il ne faut pas trop généraliser pour autant : certains de ces ETF font le job.

On peut citer parmi eux le VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF, un tracker lancé en février 2024 par l'émetteur américain. J'avoue que l'agence de presse de VanEck m'a mâché le travail ce matin : elle a envoyé un communiqué pour annoncer que l'ETF a franchi le cap du milliard de dollars sous encours. Trois mois après avoir envoyé un communiqué pour annoncer le franchissement du cap des 500 MUSD. Une ascension aussi dynamique est extrêmement rare, surtout sur des ETF thématiques. Cela se produit généralement quand les paris sont évidents, consensuels ou les deux à la fois. Les ETF bitcoin et défense en sont de bons exemples.

Le nucléaire a le vent en poupe, merci l'IA

Pour revenir sur le VanEck du jour, l'objectif est évidemment de s'exposer au nucléaire, une thématique qui est revenue à la mode avec les besoins colossaux des centres de données pour l'IA. Nous avions fait un dossier synthétique l'année dernière sur le sujet (en évoquant d'ailleurs déjà le VanEck). Nous l'avons doublé d'un complément récemment. L'ETF nucléaire progresse de 45% depuis le début de l'année (dégringolade du dollar incluse). Il est relativement onéreux côté frais (0,55%), mais peut se le permettre parce qu'il remplit un besoin non-satisfait : il n'y a pas beaucoup de moyens de s'exposer directement à des entreprises nucléaires cotées.

☢ Grosse performance pour l'ETF ☢

En l'occurrence, VanEck a retenu essentiellement des groupes énergétiques et des industriels. La plus grosse capitalisation est le spécialiste canadien du combustible Cameco, suivi de son homologue américain Oklo et de l'énergéticien Nexgen. Fuji Electric, Uranium Energy, NuScale, Jacobs Solutions, IHI Corp, Mitsubishi Heavy et Atkinsrealis complètent le top 10. Les Etats-Unis, le Canada et le Japon sont les trois pays les plus représentés : ils trustent 87% de l'ETF. Il n'y a qu'un représentant européen dans la liste, le britannique Yellow Cake. La France a compté en son temps le plus gros pure player du nucléaire, Areva. Mais la gestion calamiteuse de l'entreprise et de ses projets a conduit à sa sortie de la cote et à sa scission. Une petite partie des actifs est partie chez EDF et le reste a été restructuré en changeant de nom pour Orano.