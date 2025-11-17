Ethiopian Airlines commande 11 nouveaux Boeing 737 MAX
Publié le 17/11/2025 à 12:27
Boeing annonce l'engagement d'Ethiopian Airlines pour l'achat de 11 avions 737-8 supplémentaires, signé lors du Dubai Airshow.
Cet accord doit soutenir l'expansion du hub d'Addis-Abeba et le développement des réseaux régionaux et internationaux du transporteur. Ethiopian Airlines disposait déjà de la flotte Boeing la plus importante d'Afrique et du plus important carnet de commandes 737 MAX, 777X et 787 du continent.
Mesfin Tasew, directeur général de Ethiopian Airlines, affirme que cette commande soutiendra les plans de croissance de la compagnie.
Brad McMullen, vice-président senior des ventes commerciales de Boeing, précise quant à lui que cet engagement renforce un partenariat de près de 80 ans.
