A l'occasion du Salon aéronautique de Dubaï, Airbus indique avoir reçu d'Ethiopian Airlines une commande ferme pour six avions A350-900, renforçant ainsi la position de cette compagnie comme plus grand client de l'A350 en Afrique.
'La technologie de pointe, l'efficacité et la polyvalence de l'A350 apporteront une valeur encore plus grande aux opérations d'Ethiopian', commente Benoit de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes pour l'activité avions commerciaux.
Conçu pour parcourir jusqu'à 18 000 kilomètres sans escale, l'A350 apporte un avantage de 25% en consommation de carburant, coûts d'exploitation et émissions de CO2, par rapport aux avions concurrents de génération précédente, selon Airbus.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
