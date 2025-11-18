A l'occasion du Salon aéronautique de Dubaï, Airbus indique avoir reçu d'Ethiopian Airlines une commande ferme pour six avions A350-900, renforçant ainsi la position de cette compagnie comme plus grand client de l'A350 en Afrique.

'La technologie de pointe, l'efficacité et la polyvalence de l'A350 apporteront une valeur encore plus grande aux opérations d'Ethiopian', commente Benoit de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes pour l'activité avions commerciaux.

Conçu pour parcourir jusqu'à 18 000 kilomètres sans escale, l'A350 apporte un avantage de 25% en consommation de carburant, coûts d'exploitation et émissions de CO2, par rapport aux avions concurrents de génération précédente, selon Airbus.