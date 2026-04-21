Boeing indique qu'Ethiopian Airlines a décidé de convertir en commande ferme des options pour l'acquisition de six avions 787 Dreamliner, "alors que la compagnie assume pleinement ses engagements de sa commande historique de 2023".
Ethiopian Airlines utilisera ces avions 787-9 pour étendre son réseau intercontinental depuis Addis-Abeba et augmenter la capacité de cargaison, alors que la demande pour les voyages long-courriers continue d'augmenter.
"En agrandissant la taille de notre flotte avec des avions ultramodernes tels que le Boeing 787-9 Dreamliner, nous maintenons encore l'excellence opérationnelle et le confort des passagers", affirme Mesfin Tasew, le CEO d'Ethiopian Airlines.
Ethiopian Airlines exploite la plus grande flotte de 787 Dreamliner d'Afrique, sur des routes intercontinentales d'Addis-Abeba vers des destinations en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ainsi que sur des routes intra-africaines clés.
La polyvalence du 787 Dreamliner et sa consommation réduite de carburant lui permettent de transporter efficacement les passagers à travers l'Afrique tout en logeant le fret dans le ventre de l'avion pour les voies commerciales à forte demande.
The Boeing Company est le 1er constructeur aéronautique mondial. Le CA (avant éliminations intragroupe) par marché se répartit comme suit :
- aviation commerciale (46,3%). En outre, le groupe fournit des pièces de rechange et propose des services de support technique, de maintenance et d'ingénierie ;
- défense, spatial et sécurité (30,4%) : avions militaires et systèmes de mobilité (avions de guerre, hélicoptères et missiles de défense), services de support (services logistiques, d'ingénierie, de maintenance et de formation) et équipements spatiaux (satellites, rampes de lancement, etc.).
Le solde du CA (23,3%) concerne les prestations de services (services logistiques et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, d'ingénierie, de maintenance et de modification, de mise à niveau, de formation, etc.), et les activités de financement d'avions commerciaux et privés et de location d'équipements aéronautiques.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,8%), Asie (18,4%), Europe (12,8%), Moyen-Orient (7,8%), Canada (2%), Océanie (1,8%), Afrique (1,8%) et autres (1,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.