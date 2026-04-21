Ethiopian Airlines étoffe sa flotte de Boeing 787

Boeing indique qu'Ethiopian Airlines a décidé de convertir en commande ferme des options pour l'acquisition de six avions 787 Dreamliner, "alors que la compagnie assume pleinement ses engagements de sa commande historique de 2023".

Ethiopian Airlines utilisera ces avions 787-9 pour étendre son réseau intercontinental depuis Addis-Abeba et augmenter la capacité de cargaison, alors que la demande pour les voyages long-courriers continue d'augmenter.



"En agrandissant la taille de notre flotte avec des avions ultramodernes tels que le Boeing 787-9 Dreamliner, nous maintenons encore l'excellence opérationnelle et le confort des passagers", affirme Mesfin Tasew, le CEO d'Ethiopian Airlines.



Ethiopian Airlines exploite la plus grande flotte de 787 Dreamliner d'Afrique, sur des routes intercontinentales d'Addis-Abeba vers des destinations en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, ainsi que sur des routes intra-africaines clés.



La polyvalence du 787 Dreamliner et sa consommation réduite de carburant lui permettent de transporter efficacement les passagers à travers l'Afrique tout en logeant le fret dans le ventre de l'avion pour les voies commerciales à forte demande.