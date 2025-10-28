Spie annonce la nomination d'Etienne Thomas au poste de directeur du développement commercial et de la stratégie de sa filiale Spie Facilities, dont il rejoint ainsi le comité de direction piloté par Cyril Pouet, directeur général.
La direction du développement commercial et de la stratégie intervient notamment dans la gestion des grands contrats nationaux et pilote le développement des expertises carbone et environnement. Elle supervise également le développement de solutions numériques.
Etienne Thomas a rejoint Spie Facilities le 1er septembre dernier, après avoir occupé les fonctions de directeur commercial chez Dalkia Froid Solutions et Garanka. Il a aussi passé près de 20 ans chez Air Liquide.
SPIE SA est spécialisé dans les prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique, des systèmes de communication ainsi que des services spécialisés liés à l'énergie. Le groupe assure la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'installations économes en énergie et respectueuses de l'environnement.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (35%), Allemagne (32,1%), Pays-Bas (16,5%) et autres (16,4%).
