Airbus fait part d'une commande ferme de six A330-900 de la part d'Etihad Airways, en faisant ainsi le dernier client de l'A330neo, à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, où la compagnie s'est aussi engagée à louer neuf A330-900 à Avolon.

De plus, Etihad Airways a dévoilé une commande de sept gros-porteurs A350-1000 supplémentaires (portant son total pour ce type à 27 exemplaires) et trois avions-cargos A350F (portant l'engagement de la compagnie pour l'A350F à 10 appareils).

'La combinaison de la famille A350 et de l'A330neo offrira une efficacité et une flexibilité inégalées aux opérations d'Etihad, soutenant son développement futur', commente Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes pour les avions commerciaux.

Le constructeur aéronautique rappelle que fin octobre 2025, la famille A350 avait remporté plus de 1400 commandes auprès de 64 clients et la famille A330, plus de 1900 commandes auprès de plus de 130 clients dans le monde.