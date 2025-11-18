Airbus fait part d'une commande ferme de six A330-900 de la part d'Etihad Airways, en faisant ainsi le dernier client de l'A330neo, à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, où la compagnie s'est aussi engagée à louer neuf A330-900 à Avolon.
De plus, Etihad Airways a dévoilé une commande de sept gros-porteurs A350-1000 supplémentaires (portant son total pour ce type à 27 exemplaires) et trois avions-cargos A350F (portant l'engagement de la compagnie pour l'A350F à 10 appareils).
'La combinaison de la famille A350 et de l'A330neo offrira une efficacité et une flexibilité inégalées aux opérations d'Etihad, soutenant son développement futur', commente Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes pour les avions commerciaux.
Le constructeur aéronautique rappelle que fin octobre 2025, la famille A350 avait remporté plus de 1400 commandes auprès de 64 clients et la famille A330, plus de 1900 commandes auprès de plus de 130 clients dans le monde.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
