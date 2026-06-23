Désormais au bord du dépôt de bilan, l'enseigne d'ameublement joue son va-tout sur le plan de sauvetage mis sur pied par deux fonds britanniques.

Son cas illustre à nouveau la difficulté extrême d'investir dans le secteur de la vente au détail et des marques grand public, qui se font et se défont soudainement, sans crier gare - ainsi que les ravages et distorsions massives causées par la pandémie, dont les contrecoups se font encore sentir des années plus tard.

Autrefois l'une des enseignes les plus populaires parmi les Français, réputée pour sa gestion rationnelle et mesurée, Maisons du Monde avait en effet connu une phase d'expansion rapide, avec un chiffre d'affaires et un profit d'exploitation multipliés par quatre sur la décennie 2011-2021.

Mais c'est une spirale infernale qui s'est depuis enclenchée, si bien qu'en 2025 les ventes avaient chuté à 973 millions d'euros, contre 1,3 milliard en 2021, tandis que les marges buvaient le bouillon. Heureusement, le cash flow restait maintenu en territoire positif, notamment grâce à une mise en suspens des investissements.

Cette configuration rend la perspective d'une reprise tout à fait viable, et explique l'intérêt averti des fonds Alteri Investors et Eicos Investment Group. Leur plan de sauvetage, dont le gros morceau est un refinancement de la dette bancaire du groupe, leur conférerait 95 % du capital. Autant dire que les actionnaires actuels sont laissés aux prises avec deux mauvaises options : la dépossession ou la perte en capital totale.

La pilule est d'autant plus amère que le management de Maisons du Monde ne peut pas franchement être tenu responsable d'une faute de gestion. Contrairement à ce que l'on peut observer si souvent, l'endettement a toujours été raisonnable, même en pleine phase d'expansion, et il n'y a pas eu de distributions de capital aux actionnaires susceptibles de dégrader le bilan au plus mauvais moment - au contraire même.

Ce brusque revers de fortune donnera donc matière à philosopher aux investisseurs. D'autant que l'enseigne était jusque-là contrôlée par deux actionnaires de référence aux reins solides - à savoir le suisse Teleios Capital Partners et la holding luxembourgeoise Majorelle, pilotée par Gabriel Naouri et Daniel Křetínský.

On s'étonnerait presque de voir ces derniers jeter ainsi l'éponge.