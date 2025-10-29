Le PDG d’Etsy, Josh Silverman, quittera ses fonctions au 1er janvier 2026 après huit années à la tête de la plateforme. Il sera remplacé par Kruti Patel Goyal, actuelle patronne de Depop, une application de revente de vêtements appartenant à Etsy. Cette annonce a entraîné une chute de plus de 9% du titre Etsy en avant-Bourse mercredi. Silverman deviendra président exécutif du conseil d’administration.
Ce changement de direction intervient alors qu’Etsy a publié ses résultats du troisième trimestre. Si le chiffre d’affaires et le bénéfice ont dépassé les attentes, les ventes brutes de marchandises (GMS) sont en recul par rapport à l’an dernier et inférieures aux prévisions des analystes. Le groupe peine à maintenir sa croissance depuis la fin du boom du commerce en ligne provoqué par la pandémie.
La plateforme fait face à une concurrence accrue, notamment d’Amazon, Shopify, Temu (PDD Holdings), Shein et TikTok Shop. Elle subit également l’impact de récentes évolutions réglementaires, comme la fin de l’exemption "de minimis", qui permettait aux petites boutiques étrangères d’expédier sans frais de douane vers les États-Unis. Ces défis compliquent la tâche d’Etsy pour rester compétitif sur un marché en pleine mutation.
Etsy, Inc. est spécialisé dans la vente en ligne d'articles vintage et de produits artisanaux et faits main (bijoux, sacs, vêtements, articles de décoration, meubles, jouets, etc.). Le groupe développe une activité de place de marché mettant en relation des créateurs passionnés avec des consommateurs à la recherche d'articles destinés à être spéciaux, à refléter leur sens du style ou à représenter une occasion significative.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,6%), Royaume Uni (12,7%) et autres (33,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.