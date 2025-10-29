Le PDG d’Etsy, Josh Silverman, quittera ses fonctions au 1er janvier 2026 après huit années à la tête de la plateforme. Il sera remplacé par Kruti Patel Goyal, actuelle patronne de Depop, une application de revente de vêtements appartenant à Etsy. Cette annonce a entraîné une chute de plus de 9% du titre Etsy en avant-Bourse mercredi. Silverman deviendra président exécutif du conseil d’administration.

Ce changement de direction intervient alors qu’Etsy a publié ses résultats du troisième trimestre. Si le chiffre d’affaires et le bénéfice ont dépassé les attentes, les ventes brutes de marchandises (GMS) sont en recul par rapport à l’an dernier et inférieures aux prévisions des analystes. Le groupe peine à maintenir sa croissance depuis la fin du boom du commerce en ligne provoqué par la pandémie.

La plateforme fait face à une concurrence accrue, notamment d’Amazon, Shopify, Temu (PDD Holdings), Shein et TikTok Shop. Elle subit également l’impact de récentes évolutions réglementaires, comme la fin de l’exemption "de minimis", qui permettait aux petites boutiques étrangères d’expédier sans frais de douane vers les États-Unis. Ces défis compliquent la tâche d’Etsy pour rester compétitif sur un marché en pleine mutation.