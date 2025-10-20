Voilà maintenant dix ans que la banque Edmond de Rothschild a engagé sa stratégie d'investissement vers le big data. L'idée ? Miser sur les entreprises qui tirent parti des données et de l'intelligence artificielle, et qui collectent, structurent, analysent et valorisent l'information.

De 50 millions d'euros à ses débuts, le fonds EDR Fund Big Data est passé à 3,2 milliards d'euros sous gestion, avec une performance annualisée de 13,4% contre 11,4% pour le MSCI World.

Jacques-Aurélien Marcireau, co-directeur de la gestion actions, et Xiaodong Bao, gérant actions internationales au sein de la banque, ont partagé leurs convictions sur cette thématique et revenir sur une décennie d’expérience.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : avec 4 300 milliards d'euros de capitalisation et un PER de 60 fois, Nvidia incarne à elle seule toute la démesure du secteur de l’IA. En misant sur le big data il y a dix ans, la banque Edmond de Rothschild pourrait se targuer d’avoir eu le nez creux. Mais ce n’est pas le genre de la maison : dans les locaux feutrés, on préfère rappeler que dans le secteur technologique, avoir raison trop tôt, c’est avoir tort. "Nous sommes probablement les plus conservateurs parmi les gérants spécialisés dans la tech", sourit Jacques-Aurélien Marcireau. A vrai dire, "nous préférons manquer un train que monter dans le mauvais", ajoute l’expert.

Expérimentés, les gérants de chez E de Rothschild savent que l’histoire boursière est faite d’imprévus. Ainsi, alors même que la route de l’IA semblait toute tracée, certains sont tombés de haut : "En 2015, tout le monde pensait qu’Intel tuerait Nvidia. Aujourd’hui, on assiste juste à l’inverse."

Cette course effrénée à l’IA pourrait réjouir les intervenants. Sauf qu’elle nourrit aussi quelques paradoxes, comme en témoigne Jacques-Aurélien Marcireau. "On constate que les marchés tordent le temps à coups de milliards", assure-t-il. "L’argent afflue plus vite que la capacité réelle d’absorption technologique. Même les géants du cloud — Microsoft, Amazon, Google — peinent à soutenir le coût énergétique et financier de cette révolution. Au final, ce qui devait prendre quinze ans se fera peut-être en quatre, mais à quel prix ?", interroge-t-il.

Quand la communication remplace la crédibilité

Les deux hommes pointent aussi la nouvelle manière de communiquer des géants de la Silicon Valley. "Les dirigeants ne cherchent plus à être crédibles, mais à gagner la bataille de la perception", déplore Marcireau. Ainsi, les forward-looking statements deviennent des armes de séduction boursière : il s’agit de séduire les investisseurs les plus crédules avec des promesses non vérifiables, tout en étant inattaquables juridiquement.

L’exemple d’OpenAI est éloquent. Encore déficitaire, la start-up a confirmé une commande auprès d’Oracle pour 300 milliards de dollars de puissance de calcul ! "Et le marché applaudit sans se demander s’ils peuvent payer !", s’étouffe Jacques-Aurélien Marcireau. "C’est exactement comme si un SDF entrait chez Ferrari pour dire qu’il commande deux voitures. Et tout le monde se réjouirait de cet achat, sans se demander s’il a l’argent."

Pour cet expert, ces annonces sont avant tout des signaux narratifs : elles nourrissent l’imaginaire collectif, font grimper les cours, mais entretiennent un discours de plus en plus éloigné de la réalité.

Les gérants d’Edmond de Rothschild refusent pourtant de parler de bulle, évoquant plus consensuellement "une complaisance généralisée".

"Dans ce contexte, les réactions sont contrastées : les Américains croient à l’avènement imminent de la super-intelligence, les Asiatiques restent pragmatiques, les Européens redoutent un remake des années 2000", estiment les deux analystes.

À ce titre, "nous aimons les sociétés qui profiteront de l’IA, pas celles qui en font la vitrine", ajoute Xiaodong Bao.

Santé, souveraineté numérique et bon sens

La banque partage quelques-uns de ses choix. On trouve ainsi Illumina, leader du séquençage génomique, Dassault Systèmes ou encore OVH, au nom d’une nécessaire souveraineté numérique. Les gérants misent aussi sur l’émergence de logiciels verticaux, ces solutions ultra-spécialisées par métier, comme Toast dans la restauration.

Alphabet conserve une place significative (4,9%) : "C’est le seul acteur à maîtriser toute la chaîne, du silicium aux logiciels. Google, c’est l’Apple de l’IA", estime Xiaodong Bao.

Les gérants ne s’inquiètent pas outre mesure d’un potentiel éclatement de la bulle. Si les vrais perdants seraient les investisseurs trop concentrés sur la thématique, E de Rothschild estime qu’une surcapacité en IA permettrait de démocratiser la puissance de calcul à d’autres secteurs de l’économie, santé et éducation en tête.

Finalement, dix ans après avoir misé sur les big data, E de Rothschild garde la même ligne de conduite : prudence, discipline, diversification. "La meilleure stratégie reste parfois d’attendre que la poussière retombe."