AlphaValue confirme son conseil sur le titre Eurazeo, avec une recommandation maintenue à 'achat' et un objectif de cours inchangé à 88,7 euros.
L'analyste abaisse toutefois ses prévisions de bénéfice par action pour 2025, passant de 8,87 euros à -5 euros, et révise également légèrement à la baisse celles de 2026, de 10 euros à 9,86 euros.
Selon AlphaValue, la chute des anticipations de BPA 2025 s'explique principalement par une dépréciation de juste valeur du portefeuille d'environ 291 millions d'euros, liée à des effets de change défavorables et à des valorisations plus prudentes appliquées par la holding par rapport à un marché jugé plus complaisant.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de -38x avec un rendement de plus de 5%.
Publié le 14/08/2025 à 14:16
