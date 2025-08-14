Eurazeo : AlphaValue reste à 'achat' malgré la forte révision à la baisse du BPA

AlphaValue confirme son conseil sur le titre Eurazeo, avec une recommandation maintenue à 'achat' et un objectif de cours inchangé à 88,7 euros.



L'analyste abaisse toutefois ses prévisions de bénéfice par action pour 2025, passant de 8,87 euros à -5 euros, et révise également légèrement à la baisse celles de 2026, de 10 euros à 9,86 euros.



Selon AlphaValue, la chute des anticipations de BPA 2025 s'explique principalement par une dépréciation de juste valeur du portefeuille d'environ 291 millions d'euros, liée à des effets de change défavorables et à des valorisations plus prudentes appliquées par la holding par rapport à un marché jugé plus complaisant.



Le bureau d'analyses indique également que la valeur nette d'inventaire a été affectée par cette baisse de valorisation, mais aussi par un endettement net attendu supérieur d'environ 230 millions d'euros par rapport aux prévisions antérieures.