Eurazeo revendique des actifs sous gestion (AUM) de 37,4 milliards d'euros à fin septembre, en hausse de 5% sur 12 mois, dont des AUM pour compte de tiers de 28 MdsEUR (+11%), et des AUM provenant du bilan de 9,4 MdsEUR (-9%).
Au cours des 9 premier mois de 2025, la société affirme avoir continué de gagner des parts de marché, sa collecte auprès de ses clients ayant atteint 3,2 MdsEUR, en progression de 4% sur un an dans un marché mondial en baisse de plus de 10%.
Eurazeo ajoute poursuivre l'exécution dynamique de son plan de rotation d'actifs, avec des réalisations totales de 2,2 MdsEUR sur 9 mois, en incluant les cessions annoncées au 3e trimestre et réalisées en octobre (CPK et UPD).
'Cette capacité à faire tourner les actifs est devenue un facteur compétitif clé pour nos clients et permet également au groupe de poursuivre sa politique dynamique de retour aux actionnaires', commentent ses co-CEO Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing.
Eurazeo SE est un groupe d'investissement européen de premier plan qui gère 36,1 MdsEUR d'actifs diversifiés, dont 27 MdsEUR pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d'immobiliers et d'infrastructures. Le groupe accompagne plus de 600 entreprises Mid-Market, mettant au service de leur développement l'engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via 13 bureaux répartis en Europe, en Asie et aux Etats-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s'inscrire dans la durée.
Eurazeo SE dispose de bureaux à Paris, New-York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Saõ Paulo.