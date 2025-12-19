Eurazeo cède des actifs de sa stratégie Elevate

Eurazeo annonce un accord relatif à la cession à un investisseur tiers, sans décote, d'environ 260 millions d'euros d'actifs jusqu'ici portés par son bilan au sein de la stratégie Elevate, des actifs qu'il continuera de gérer au sein d'un véhicule dédié.

Cette opération, qui représente environ 50% de la participation du groupe d'investissement dans les fonds PME III et PME IV, permet de ramener la part du bilan à environ 20% sur chacun de ces millésimes.



Eurazeo précise qu'il percevra immédiatement la moitié du produit de cette cession, le solde faisant l'objet d'un mécanisme de partage de valeur, lors de la réalisation des actifs sous-jacents.



Cette transaction s'inscrit dans sa stratégie de rotation active du bilan prévue par le plan stratégique 2024-27. À ce jour, les cessions annoncées et réalisées atteignent environ 1,4 MdEUR, soit environ 17% de la valeur du portefeuille à fin 2024.