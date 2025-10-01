Eurazeo finalise la cession d'Ultra Premium Direct, leader français de la vente en direct d'aliments pour animaux de compagnie, à Inspired Pet Nitrition.
Cette société est la principale plateforme indépendante de petfood au Royaume-Uni, soutenue par CapVest Partners LLP.
'La transaction génère un retour brut de 2,1x1 cash-on-cash sur l'investissement initial d'Eurazeo, avec environ 138 millions d'euros revenant au bilan d'Eurazeo, au-dessus de sa valeur comptable' précise le groupe.
